日が沈み、一気に冷え込んできた18時半過ぎ。衆議院解散を翌日に控えた総理大臣官邸から出発した公用車には、高市早苗首相を支える2名の大物官僚が乗っていた。その公用車は約30秒後、わずか200mほどの距離にある永田町の大交差点に、赤信号を無視して時速130キロで突っ込んだ--。

【写真を見る】130キロの公用車が火花を上げて横向きにドリフト、吹っ飛んだワゴン車がタクシーに直撃…事故を映したドラレコ映像

内閣府の公用車が東京・永田町にある特許庁前の赤信号の交差点に進入し、9人が死傷した事故。全国紙社会部記者が解説する。

「公用車は内閣府から業務委託されている会社の男性運転手（69）が運転しており、事故当時も業務中だったといいます。内閣府下交差点方向から現場の特許庁前交差点に突入した公用車は最初白のワゴン車に突っ込み、吹っ飛んだワゴン車が2車線隣のタクシーに直撃して、タクシーに乗っていた32歳男性が脳挫傷などで死亡。車両5台が巻き込まれ、6人が重軽傷を負っています」

NEWSポストセブンは、事故直前に交差点を通過していた車のドライブレコーダーを入手。そこには、白のワゴン車を吹っ飛ばし、その後もタイヤから火花を散らしながら横向きにドリフトする公用車の様子が鮮明に残っていた。

警視庁の捜査によって、事故直前の公用車の様子が少しずつわかってきた。捜査関係者の話。

「公用車は総理大臣官邸を出発後、『首相官邸前』の交差点を右折して、20メートルほど先の内閣府本府庁舎へ戻ろうとしていたといいます。しかし交差点を右折してすぐ、車が加速。そのまま『内閣府下』交差点を通過し、アクセル全開のまま現場である『特許庁前』交差点に突っ込んだということです。

目と鼻の先にある内閣府本府庁舎へ移動するはずが、目的地を通り過ぎて激しい事故となったわけです。出発から30秒ほどで、衝突時には130キロに達していたといいます。また衝突の直前には、ハンドルが右に45度切られていたこともわかっています。

なぜ発車直後にこのような事故が起きてしまったのか。運転手はろっ骨骨折などの重傷を負い現在も入院中で、警視庁は男性の回復を待って事故の経緯を聞く方針です」（同前）

官僚2人は「まだ入院中」

高市早苗首相が衆議院を解散する前日に起きたこの事故だが、公用車の後部座席には高市氏が重用する幹部官僚が乗っていたことを、NEWSポストセブンはいち早く報じている。官邸関係者の話。

「2人はともに、高市氏の首相就任直後に内閣府に発足した『日本成長戦略本部』事務局に名を連ねる、大物官僚のA氏とB氏です。しかしA氏は両足と顔を骨折、B氏は開放骨折の重傷を負っており、まだ入院中。回復にはしばらく時間がかかりそうです……。

A氏は組織のトップに位置し、たびたび国会答弁も務めています。官邸と各省庁の板挟みになる難しい立ち位置ですが、周囲からは頼られる存在で、仕事も多かった。高市さんも心配でしょうがないでしょう」

後部座席に乗っていた2人の官僚の容態や事故の原因について、内閣府大臣官房会計課自動車係に問い合わせると、担当者が次のように回答した。

「内閣官房の職員2名が同乗していたところではありますが、当該職員のプライバシーに関わる回答は差し控えさせていただきます。

当日の運転手の対応については、特に問題がなかったと（運転手を雇用している）事業社から報告を受けています。車両については警視庁のほうで引き続き捜査中とのことですが、現時点で不備や故障があったという事実は承知しておりません」

様々な"ナゾ"が残されているこの事故。警視庁の捜査の進展が待たれる。