Anker最高のプロダクトだと思っています。

いやホント、これまで充電器やらモバイルバッテリーやらイヤホンやら。いろんなAnkerプロダクトを試してきました。

どれも便利でさすがAnkerだなぁ！と感じるものもたくさんありましたが、それらの中で「結局ずっと使い続けている」のがこれ。

Ankerのガジェットポーチです。

今ならAmazonのセールで15％OFF。3,390円でポチれる（ポーチだけに）ので、今スグ回収しておいてください。

コクヨと共同開発、身の回りのガジェット小物がキレイに収まる最高の収納

このポーチ、文具でおなじみのコクヨと共同開発しているだけあって、ほんとよく考えられています。

充電器、ハブ、ケーブル、モバイルバッテリー、ペン、名刺、SDカードなど、僕らが普段持ち歩いているアイテムたちにベストな場所が用意されていて、指定席にしまうだけで全部キレイに収まっていくんですよね。

しかもこれが自立するから、また使い勝手がいい！

デスクで使うときも、「必要な機器を取り出す→使い終わったらしまう」と、デスクの上が散らばるのも防いでくれます。モノは持ち歩きたいけど、散らかるのは嫌。という、ガジェット好きの癖をよくご存知で…！

実際、僕はもう他のポーチが使えないレベルで満足しているので、あふれるモノに悩む方はぜひ使ってみてください。

僕の中での、Anker最高傑作です。

