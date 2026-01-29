【番組史上最高】＜開かずの金庫＞大量の札束が出た！「お金だらけ！」依頼人も大興奮：所さんのそこんトコロ
「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。
1月23日(金)に放送された「開かずの金庫を開けろ！」をプレイバック。
どんな金庫も開ける無敵の鍵職人・玉置恭一がやって来たのは、岡山・浅口市。元輸入品百貨店だった古民家に、開かずの金庫が眠っています。
依頼主は、築およそ100年の古民家を間借りし、用品店を営む藤井さん。この建物は、大正期から約50年前まで、主に輸入雑貨を扱う百貨店だったといいます。
店内には海外製のメガネやレンズなど、当時の売り物がそのまま残されていました。
珍しい商品を扱っていたことや立地条件から、かつての百貨店は「かなり儲かっていた」と断言する藤井さん。残された金庫の中にも、お宝が眠っている可能性は大です。
金庫は店の奥にありました。百貨店時代から50〜60年もの間、一度も開けられていない状態そう。
玉置の見立てでは、年代は大正期ごろ。鍵とダイヤルで開閉するタイプ。施錠された鍵部分はサビがひどく、難易度は高めです。
鍵もかかったままだったことから中身が残っている可能性が大いにありますが、鍵穴の激しいサビが立ちはだかり、作業は大苦戦！
工具を駆使し、かんぬきを下げながら作業を続行。1時間半の格闘の末、ついに開錠に成功しました。
鉄製の内扉の中には、戸棚と2つの引き出しがありました。
戸棚の中には…無造作にしまわれた札束がどっさり！
これには藤井さんも「お金だらけじゃないですか！」と思わず声を上げて大興奮！
紙幣はなんと600枚以上。確認すると、昭和20年頃の5銭紙幣と10銭紙幣でした。
さらに、革製のかばんのような物も。
続いて上段の引き出しを開けると、そこにも札束が！
帯封付きの10銭紙幣が100枚、5銭紙幣も同じく100枚入っていました。
ほかには財布のようなケースがあり、中には戦時中の配給制度で衣料品を受け取るための「衣料切符」が収められていました。
封筒の中からは、昭和13年発行の50銭紙幣と、4枚の10銭硬貨が。別の封筒からは、折れた状態の金庫の鍵も出てきました。
一番下の引き出しには、販売許可証など、商いに関する大量の書類が収められていました。
番組史上最多となる800枚以上の紙幣を発見し、「こんなに入っているとは思っていなかったです」と藤井さん。衝撃の金庫開錠となりました。
