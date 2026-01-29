「はいさーい!」大分退団のMF池田廉が琉球に復帰加入
FC琉球は29日、MF池田廉(28)が大分トリニータから完全移籍で加入することを発表した。背番号は「46」となる。
池田は拓殖大から2020年に琉球へ入団し、2023年に大分へ完全移籍。昨年12月に契約満了が発表されていた。
クラブ公式サイトを通じて「はいさーい!」と挨拶し、「再び沖縄の地でプレー出来ることを嬉しく思います」と喜びを語っている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MF池田廉
(いけだ・れん)
■生年月日
1997年11月10日(28歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
177cm/68kg
■経歴
船橋海神SC-FC習志野-習志野高-拓殖大-琉球-大分
■Jリーグ記録
J2リーグ:156試合12得点
リーグカップ:1試合
■コメント
「はいさーい!この度、3年ぶりにFC琉球に加入することになりました池田廉です。再び沖縄の地でプレー出来ることを嬉しく思います。スタジアムで皆さんとお会いできるのを楽しみにしています」
池田は拓殖大から2020年に琉球へ入団し、2023年に大分へ完全移籍。昨年12月に契約満了が発表されていた。
クラブ公式サイトを通じて「はいさーい!」と挨拶し、「再び沖縄の地でプレー出来ることを嬉しく思います」と喜びを語っている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
(いけだ・れん)
■生年月日
1997年11月10日(28歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
177cm/68kg
■経歴
船橋海神SC-FC習志野-習志野高-拓殖大-琉球-大分
■Jリーグ記録
J2リーグ:156試合12得点
リーグカップ:1試合
■コメント
「はいさーい!この度、3年ぶりにFC琉球に加入することになりました池田廉です。再び沖縄の地でプレー出来ることを嬉しく思います。スタジアムで皆さんとお会いできるのを楽しみにしています」
| #池田廉 選手— FC琉球OKINAWA|FC RYUKYU OKINAWA[公式 ] (@fcr_info) January 29, 2026
大分トリニータより完全移籍加入のお知らせ
コメントはこちら
▶ https://t.co/POeRS3c7Fz
百年構想リーグ シーズンパス購入
▶ https://t.co/jcvn4vviB3
ファンクラブ入会
▶ https://t.co/fpjibvR79P@ren_i_1110 #FC琉球 pic.twitter.com/0UjBXwlRCB