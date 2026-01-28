初回から高視聴率を記録した鈴木亮平さん主演の日曜劇場『リブート』。その第2話が1月25日に放送され、悪徳弁護士の海江田がトレンド入りするなど話題を呼んでいます。

【写真】「松山ケンイチに見える」と話題の鈴木亮平の演技

『リブート』は、妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語。

嘘と真実が入り乱れる、日曜劇場史上類を見ない怒涛のスピードで展開していく「エクストリームファミリーサスペンス」です。

＊以下1月25日放送回のネタバレを含みます。

第2話あらすじ



儀堂に成り済ました早瀬（鈴木亮平）を待っていたのは、非情な運命だった。

合六（北村有起哉）は早瀬を10億円強奪の犯人と断定し、執拗に追い詰める。

濡れ衣を着せられたまま散々な目に遭う早瀬だったが、命懸けの説得の末、突きつけられたのは「24時間以内に真犯人を見つけなければ命はない」という非情な宣告だった。

極限状態の中、早瀬は一香（戸田恵梨香）から儀堂の裏の顔、そして二人の驚愕の関係を明かされ、絶望の淵で慟哭に暮れる。

さらに、追い打ちをかけるように知らされる夏海の「嘘」。 信じていたものすべてが崩れ去る中、早瀬が病院で目にしたのは、一香の意外な姿だった。

そこにいたのは一香の妹・綾香（与田祐希）。 そして、事態は誰も予想だにしない急展開を迎える……！

生きてるの…？？

合六の部下で、ゴーシックスコーポレーションの顧問弁護士を務める海江田（酒向芳）。

第2話では、海江田が夏海（山口紗弥加）を脅し、組織の金を横領させていたことが明らかになります。

ドラマ終盤の会食の席では、海江田が横領を自白する音声を流した早瀬。海江田は10億円全額の横領は否定しますが、合六の部下である冬橋（永瀬廉）に殴られ、引きずられていってしまいます。

この「悪役」の退場に、SNSでは「海江田先生がやられた瞬間良かった〜って思っちゃった」「ずばっと裏切られる海江田ほどうまいもんはない」「ここで海江田消えるのか？！」などと喜びの投稿も相次ぎました。

しかし、直後に流れた次回予告では、海江田が冬橋の仲間である霧矢（藤澤涼架）に銃をつきつけるシーンが。

これに視聴者は「次回予告に海江田いた」「冬橋仕留め損ねた？」「海江田先生死んでない」「なんでそんな状況に？」と驚きの声が上がり、一時「海江田」がトレンド入りするなど盛り上がりました。