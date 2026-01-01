Akeboshi『NARUTO -ナルト-』TVシリーズの初代EDテーマ「Wind」の『THE FIRST TAKE』バージョンを配信リリース
Akeboshiが、『NARUTO -ナルト-』TVシリーズの初代エンディングテーマでもある、2002年にリリースした代表曲「Wind」の『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）バージョンを1月28日に配信リリースした。
■パフォーマンス動画は3日間で100万回再生を突破
「Wind」はもともとTVアニメ『NARUTO -ナルト-』の初代エンディングテーマとあって世界中にファンを持ち、ストリーミング累計再生回数8,800万回のうち、約9割が海外から。
2025年12月17日にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で公開されたこの楽曲の一発撮りパフォーマンスも、公開と同時に全世界で再生され、3日間で100万回再生を突破。現在350万回を超える再生のうち約6割が海外からの視聴であり、また寄せられた7000件以上のコメントも様々な言語で投稿され、あらためてワールドワイドな人気を証明してみせた。
『THE FIRST TAKE』ではFiddle、Tin Whistle、Drumsを加えた4人編成の特別キャストで、オリジナルとはまた別のアレンジで演奏。主人公のナルトとリンクするかのような、曲がりくねった道を進んでいく人生の葛藤を描いた「Wind」を、幾重にも重なる美しく上品なサウンドとエモーショナルな歌声にて圧巻の一発撮りパフォーマンスを披露した。
■Akeboshi コメント
「THE FIRST TAKE」での演奏をきっかけに、想像以上に多くの反響をいただき、本当にありがとうございます。
コメントやメッセージを通して、この曲がそれぞれの時間や風景の中で聴かれていることを知り、とても励まされています。
今回の配信リリースを通して、この音楽が、また新しい場所や新しい時間へ届いてくれたら嬉しいです。
■リリース情報
2026.01.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Wind - From THE FIRST TAKE」
