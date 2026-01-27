古さで炎上した『探偵！ナイトスクープ』　新しすぎて炎上した『水ダウ』　視聴者が決めるテレビの未来

テレビの時代はもう終わった--そんな言葉が繰り返されて久しい。だが、このネット時代においても、いざ何かが起きれば、話題の中心に立つのはやはりテレビだ。

この一週間、テレビ番組をめぐる「炎上」が相次いだ。炎上自体は日常茶飯事ではあるが、この週は特にその火が強かったように思える。

まずは、1月21日に放送された『水曜日のダウンタウン』（TBS系）。放送直前まで内容が伏せられ、「また水ダウが何かやるぞ」とSNSがざわつく中、番組が選んだのはまさかの生放送。題して『【緊急生放送】きしたかの高野10ｍ高飛び込みリベンジ』。

昨年の企画で、10メートルから一度も飛び込めなかったお笑いコンビ・きしたかのの高野正成が、生放送なら飛べるはずだとして再挑戦させられる。しかも本人には事前告知なし。完全なぶっつけ本番だった。

結果は、1時間の放送尺すべてを「飛べずに躊躇する高野」を映し続けて終了。さらに衝撃だったのは、失敗を理由に「次週も同じことを生放送でやる」と告知されたことだ。狂気的とも言える構成に、SNSでは批判が噴出した。

「時間の無駄ですね 何が面白いねん」

「は？来週もやるん？ 来週は見ないかな、時間の無駄すぎる」

「マジでつまらんかった。これもう一回やるの？誰が求めてるの？もうえて」

ただし、この炎上は単なる失敗とは言えない。『水曜日のダウンタウン』のこの手の奇抜なアイデアは、テレビ番組の可能性を押し広げる試みとして、一定の支持を集めてきた。

昨年には「清春の新曲、歌詞をすべて書き起こせるまで脱出できない生活」を、2週連続でほぼ同内容のままプライム帯で堂々と放送し、その理由を「予算が底をついたため」と説明するという前代未聞の回もあった。

もしかすると今回の生放送も、その延長線上にあり、予算を理由に何週にもわたって『高野10ｍ高飛び込みリベンジ』をやり続けるのかもしれない……。そう考えると怖さもあるが、同時にどこまでやるのかを見届けたくなる気持ちも芽生えてしまう。

賛否はあるが、同番組はリスクを承知のうえで、新しい表現や構造を試みる“実験場”であり続けている。その意味で、『水ダウ』の炎上は、テレビが進化する過程で避けられない痛みとも言える。

「やらせ」疑惑で炎上を加速させた『探偵！ナイトスクープ』

一方で、同じく炎上した1月23日に放送された『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）は、性質がまったく異なるものだった。

この日は、小学6年生男子からの「6人兄妹の長男を代わって」という依頼を放送。すると、大家族の中で、両親に代わって家族の世話をしているように見える小学生の姿が、「ヤングケアラーではないか」と受け取られ、両親に対する批判が一気に広がった。

番組放送後も親のSNSが掘り起こされ、拡散され、炎上は番組の外でもとんどん燃え広がった。

その後、ABCテレビは当該回を配信から削除し、声明を発表。そこでは、番組の編集・構成によって生活状況を強調して表現したこと、結果として実態とは異なる印象を与えてしまったことを認めている。そして、家族への誹謗中傷をやめるように呼び掛けた。

演出があること自体は、テレビ番組では珍しい話ではない。物事を分かりやすく、強く見せるための工夫は、テレビ界で長年当たり前のように行なわれてきた。

しかし、今回のケースでは、完全にやってはいけない種類の「演出」であった。一部については、「演出」という言葉では収まりきらず、「やらせ」「でっちあげ」と受け取られても仕方がない内容だったとも言えるものだった。対象が一般人であったため、番組側にはより慎重な配慮が求められていたはずなのに……だ。

視聴者がどう感じるかを事前に想像することは、いまのテレビを作るうえで最低限求められる姿勢だが、それが十分に機能していなかった点に、制作側の意識の古さが透けて見えてしまった。ここが『水ダウ』の炎上とは、明らかに質が違う点だ。

もっとも、だからといって、番組や出演者を執拗に叩くSNSの動きが正しいとも思えない。

先月、2025年12月29日に放送された年末特番『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』（TBS系）では、芸人のネタに笑わなかった一般審査員がSNSで誹謗中傷を受け、番組側が注意喚起を行なったばかり。

テレビの未来を導くのは…

それから1か月も経たないうちに、再びテレビに出演した一般人が批判の的になる。この光景は、あまりにも後味が悪く、反省がまったく生かされていない。

「昔に比べてテレビがつまらなくなった」と語る人は多い。だが、テレビの方向性を決めているのは、結局のところ番組ではなく、視聴者の反応そのものだ。

仮に1月28日の『水曜日のダウンタウン』でも高野が飛べず、これが年度末の3月まで延々と繰り返されるような事態になったとき、どんなことになるのか。そのときテレビに何が生まれるのか。まったく分からないが、怖いもの見たさで、そんな挑戦を見てみたい気もする。

文／ライター神山