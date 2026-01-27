柴咲コウと赤楚衛二がW主演を務めるNetflix映画『余命一年、男をかう』が、2026年にNetflixで独占配信されることが決定。2月27日に都内で開催されたNetflixラインナップ発表会「Next on Netflix 2026」にて情報が発表された。

本作は、2021年第28回島清恋愛文学賞を受賞した吉川トリコの同名小説を映画化するラブストーリー。

「節約は最高のエンターテイメントであり暇つぶしだ」と言い切る独身女性・片倉唯、40歳。恋愛、結婚、出産はコスパが悪いのでパスして生きてきた。しかし、無料で受けたがん検診で、余命宣告を受ける。余命、あと一年。唯の胸に湧いたのは恐怖ではなく、不思議な解放感だった。「死ぬのなら、もう節約なんて必要ない」。そんな唯の前に、ワケありピンク頭のホスト・瀬名が現れる。「お金貸してくんないかな？」という突然の申し出に、唯は72万円で瀬名を“買う”ことに。奇妙で、時に純粋な2人の関係は、次第に予測不能な愛の形に変化を遂げていく。

ある日突然余命宣告を受ける独身女性・片倉唯を柴咲、唯の前に現れるホスト・瀬名を赤楚がそれぞれ演じ、W主演を務める。監督を務めるのは、『silent』（フジテレビ系）、『海のはじまり』（フジテレビ系）の風間太樹。脚本は、『余命10年』の岡田惠和が手がける。

【コメント】●柴咲コウ（片倉唯役）原作を読み、「あ、この役やりたい」と直感的に思いました。髪型、働き方、会社のユニホーム、几帳面さ、節約の仕 方…どれをとっても普段の私とはかけ離れていそうだけど、唯にはトリッキーな側面も感じられそこに興味を持ちまし た。社会通念に絆されず、自分だけの小さな城を構えそこで生活を営み、淡々と、だけどそこはかとなくそれを慈し む様が自分と被るところもあり。もしかしたら、唯のインナーチャイルドに共感したのかもしれません。そしてなによ り、ピンク髪の瀬名との出会いで一変する観念を自分も体感してみたいと思いました。おかげさまで"推し活"の重要 性を身をもって感じられました。やっぱり推しは必要。

●赤楚衛二（瀬名吉高役）瀬名は重い現実は受け止めつつも、それを表に出さずに軽やかに生きるキャラクターです。唯さんと出会うことで、 彼の中での当たり前が少しづつ崩れていく姿に面白さを感じました。二人の会話には自然なグルーヴ感があり、掛 け合いの心地よさも魅力です。人と過ごすことで自分が変化していく、そんな前向きなテーマが描かれた作品です。 将来への不安や葛藤を抱える方々の光になったら嬉しいです。

●原作者（吉川トリコ）老後にいくらあったら安心できるのか、どれだけお金があれば充分なのか、どうしてお金がないことがこんなにも不 安なのか。おそらく多くの人にとって切実な問題です。それで、そういう話を書こうと思いました。 日々の節約に血道をあげる地方事務員と金策に翻弄する地方のホストが出会う、とんでもなくしみったれた小説が、 まさかこのような豪華な布陣で映画化されることになるとは思ってもいませんでした。どんな映画になるのか、私自 身とても楽しみにしていますし、この物語がだれかの日々の糧になれたらと願っています。

●脚本（岡田惠和）原作を書店で手にとった瞬間から、脚本書きたいなと強く思っていました。なのでNetflix岡野さんからオファーいただ いたときは本当に嬉しかった。柴咲さんと赤楚さんを企画の最初からイメージして紡がせていただきました。風間監 督とゆっくり時間をかけて、丁寧に丁寧に一つ一つのシーンや感情を確認しながら本を完成させました。打ち合わせ しているときからこれは愛されるいい作品になると確信しています。ご期待ください。

●監督（風間太樹）年齢・性別にとらわれずに生きるということが一般化している現代において、それでもどこか癒えない私たちの不安 は、今日の自分が明日の自分の生活を心許ないと思ってしまうからではないか。生きてから、その人生を全うする までの間に悩み考えるほとんどが仮に「金」のことであるとして、誰に頼ることもなく、心許なき時代を切り裂くように 軽快に生きる主人公・片倉唯の生き様には異端なるエネルギーを感じました。そして堅実に生き抜いてきた彼女を 「強さ」などの言葉で括り切れるものではないと思った瞬間に、本作を眼差す意味があるように思えました。そんな彼 女が突然の余命宣告を受け、ピンク髪のホストと出会い・関わりを持つことでどんな人生の展開を迎えるのか。青春 期から観てきた柴咲コウさんと、再会の赤楚衛二、お二人と積み上げた生と死のあいだにある本作ならではの邂 逅と、予測不能な人生のおかしみ。是非ご刮目いただきたいです。

●岡野真紀子（エグゼクティブプロデューサー）『余命一年、男をかう』という挑戦的なタイトルに惹かれ原作を手に取り、読み終える頃には、これは絶対にNetflixか ら届けたい物語だと感じていました。未来への不安が漠然と蔓延る現代だからこそ生まれた、新たな主人公像・唯。 彼女は余命宣告を受けたとき、思わぬ決断をし、人生の冒険に踏み出します。岡田惠和さんの包容力ある脚本と、 風間監督の研ぎ澄まされた演出によって、その大胆なテーマが繊細に立ち上がりました。柴咲コウさんは唯の心の 揺れを驚くほどリアルに体現し、赤楚さん演じる瀬名の無垢さが、物語に思いがけない救いをもたらしています。ぜ ひご期待ください。

●八尾香澄（プロデューサー）老後の心配をして徹底的に節約、往復1時間の徒歩通勤を続けるストイックで少々生きづらい主人公、唯。頑固で、 意地っ張りで、ちょっと変。なのに妙に愛おしい。そんな唯を演じるのは柴咲コウさん。誰の力も借りず独り逞しく生き る覚悟と、心の奥にあどけなさを秘めた姿は思い描く唯そのものでした。唯に振り回されながら、価値観を揺さぶら れていくピンク髪のホスト・瀬名を軽やかに演じるのは、赤楚衛二さん。不意をつかれた時のリアクションや、屈託の ない笑顔は、頑くなな唯の心にバターのようにそっと溶け込んでいきます。愛すべき唯と瀬名の物語。早く皆様にお 届けしたいです。

（文＝リアルサウンド編集部）