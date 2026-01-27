『スーパーマリオ』の「ハテナブロック」。ゲーム中に叩くとコインやキノコが飛び出てくるアレが、台湾でキーホルダーとして発売されます。しかもこのブロック、悠遊カードとして使えるんです。

光る＆音も鳴る

悠遊カードっていうのは、台湾の公共交通機関やコンビニの支払いに使える非接触型カード。日本でいうSuicaやPASMOみたいな交通系ICカードですね。台湾ではこういうキャラクターのカードがいろいろリリースされています。ちなみにこちら、れっきとした任天堂公認アイテムです。

Image: Nintendo

タッチ時には？マークが光り、「アイテム出現」や「パワーアップ」の効果音も鳴ります。改札を通るたびにパワーアップキノコの音が聴けるなんて、楽しいじゃないですか。

Image: Nintendo

台北信義区の新光三越A11にあるJustdan任天堂正規旗艦店で予約受付中（2月12日まで）。価格は649台湾ドル（約3,180円）。

予約は1人1回限りですが、有効な身分証明書があれば日本人でも買えるようです。ただ、日本では対応してないので、交通系ICとしては使えません。

台湾うらやましい。日本でも使えるようになってほしいですね。

Source: Nintendo