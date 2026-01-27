侍ジャパン29人に米国震える「ああ、もう終わった」 メジャー組8人の豪華布陣「圧倒的だ」
都内のホテルで会見
3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表10選手が26日、追加発表された。井端弘和監督が都内のホテルで会見。すでに明かされていた大谷翔平投手（ドジャース）ら19人に加え、これで29人となった。残る1人は後日発表される。
追加発表ではワールドシリーズMVPのドジャース山本由伸、4年目でメジャーのキャリアハイとなる32本塁打を放ったカブス鈴木誠也ら10人が選出された。バリバリのメジャーリーガーに加え、今季からMLB挑戦するブルージェイズ岡本和真、ホワイトソックス村上宗隆らの参戦も発表された。まさにドリームチームといえるメンバーが集結。連覇に向けた最大のライバルと目される米国のファンは、日本の布陣に警戒度を高めている。
SNSでは「日本代表は強豪ぞろい！ オオタニとヤマモトが圧倒的な強さを見せるぞ」「ああ、もう終わった」「日本のラインナップは圧倒的だ。アメリカよ、頑張れよ」「スガノをチームに入れたのは誰だ」「いいチームだ！」「マサタカ・ヨシダとヌートバーが欠けているだけだ」「ヌートバーはどこ？」などの書き込みがあった。
米国も2大会ぶりの優勝に向けて、最高かつ最強の布陣を整える。アーロン・ジャッジ（ヤンキース）をキャプテンに据える。加えて、25年は60発をマークしたカル・ローリー（マリナーズ）、25年56本塁打で大谷を抑え、本塁打王に輝いたカイル・シュワーバー（フィリーズ）、通算363本塁打のブライス・ハーパー（フィリーズ）ら打線は破壊力抜群。投手陣もサイ・ヤング賞コンビのポール・スキーンズ（パイレーツ）、タリク・スクーバル（タイガース）ら強力なメンバーの参戦が決定している。
【メンバー一覧】
■投手
松井裕樹 パドレス
※宮城大弥 オリックス
伊藤大海 日本ハム
大勢 巨人
大谷翔平 ドジャース
菊池雄星 エンゼルス
※山本由伸 ドジャース
菅野智之 FA（前オリオールズ）
種市篤暉 ロッテ
※高橋宏斗 中日
※曽谷龍平 オリックス
※北山亘基 日本ハム
平良海馬 西武
松本裕樹 ソフトバンク
石井大智 阪神
■捕手
若月健矢 オリックス
坂本誠志郎 阪神
※中村悠平 ヤクルト
■内野手
牧秀悟 DeNA
※小園海斗 広島
牧原大成 ソフトバンク
源田壮亮 西武
佐藤輝明 阪神
※岡本和真 ブルージェイズ
※村上宗隆 ホワイトソックス
■外野手
近藤健介 ソフトバンク
周東佑京 ソフトバンク
森下翔太 阪神
※鈴木誠也 カブス
※は26日の追加発表選手
（THE ANSWER編集部）