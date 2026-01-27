都内のホテルで会見

3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表10選手が26日、追加発表された。井端弘和監督が都内のホテルで会見。すでに明かされていた大谷翔平投手（ドジャース）ら19人に加え、これで29人となった。残る1人は後日発表される。

追加発表ではワールドシリーズMVPのドジャース山本由伸、4年目でメジャーのキャリアハイとなる32本塁打を放ったカブス鈴木誠也ら10人が選出された。バリバリのメジャーリーガーに加え、今季からMLB挑戦するブルージェイズ岡本和真、ホワイトソックス村上宗隆らの参戦も発表された。まさにドリームチームといえるメンバーが集結。連覇に向けた最大のライバルと目される米国のファンは、日本の布陣に警戒度を高めている。

SNSでは「日本代表は強豪ぞろい！ オオタニとヤマモトが圧倒的な強さを見せるぞ」「ああ、もう終わった」「日本のラインナップは圧倒的だ。アメリカよ、頑張れよ」「スガノをチームに入れたのは誰だ」「いいチームだ！」「マサタカ・ヨシダとヌートバーが欠けているだけだ」「ヌートバーはどこ？」などの書き込みがあった。

米国も2大会ぶりの優勝に向けて、最高かつ最強の布陣を整える。アーロン・ジャッジ（ヤンキース）をキャプテンに据える。加えて、25年は60発をマークしたカル・ローリー（マリナーズ）、25年56本塁打で大谷を抑え、本塁打王に輝いたカイル・シュワーバー（フィリーズ）、通算363本塁打のブライス・ハーパー（フィリーズ）ら打線は破壊力抜群。投手陣もサイ・ヤング賞コンビのポール・スキーンズ（パイレーツ）、タリク・スクーバル（タイガース）ら強力なメンバーの参戦が決定している。

【メンバー一覧】

■投手

松井裕樹 パドレス

※宮城大弥 オリックス

伊藤大海 日本ハム

大勢 巨人

大谷翔平 ドジャース

菊池雄星 エンゼルス

※山本由伸 ドジャース

菅野智之 FA（前オリオールズ）

種市篤暉 ロッテ

※高橋宏斗 中日

※曽谷龍平 オリックス

※北山亘基 日本ハム

平良海馬 西武

松本裕樹 ソフトバンク

石井大智 阪神

■捕手

若月健矢 オリックス

坂本誠志郎 阪神

※中村悠平 ヤクルト

■内野手

牧秀悟 DeNA

※小園海斗 広島

牧原大成 ソフトバンク

源田壮亮 西武

佐藤輝明 阪神

※岡本和真 ブルージェイズ

※村上宗隆 ホワイトソックス

■外野手

近藤健介 ソフトバンク

周東佑京 ソフトバンク

森下翔太 阪神

※鈴木誠也 カブス

※は26日の追加発表選手



（THE ANSWER編集部）