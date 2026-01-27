ゲーム「鉄拳8」の大会で95歳と92歳が拳をかわし話題になっている。



【写真】92歳の優勝者「トロフィー、いただいていきます」

予選は8人のシングルエリミネーション方式(敗者復活無し)のトーナメント形式で開催。勝ち上がった95歳の横田玲子さんと92歳の酒井ヒサ子さんの2人で決勝戦が行われた。優勝した92歳の酒井さんはクラウディオを自在に操り、情熱的にボタンを押す様子は解説者に「バッハがピアノを弾いているよう」と評されるほど。



この大会を主催したのは一般社団法人ケアeスポーツ協会。壁を突き破る熱戦はSNSで大きな話題を呼んだ。なぜ鉄拳なのか。上達方法は？一般社団法人ケアeスポーツ協会広報担当の浜進平さんに話を聞いた



ーー数々のゲームの中で「鉄拳」が選ばれた理由は？



浜：私が普段は鉄拳のプロ選手として活動しているのがきっかけ。オセロと将棋がメインだったケアeスポーツでも一度「鉄拳」をやってみるのはどうか？と弊協会代表理事から提案があり、エキシビションマッチとして始めました。「鉄拳8」には初心者でも協力な技やコンボが出せる簡単操作モードがあるんです。やり込まなくても爽快感や豪華な視覚効果を体験できるので、高齢者の皆さまにもゲームの楽しさを実感してもらえます。



ーー上達のためにしたことは？



浜：座学で勉強するというよりは、とにかくプレイして体で覚えてもらうことを優先しました。また、職員さんにも楽しんでもらいたかったので、職員さん用の動画を作成し、練習していただきました。出場された施設にはPlayStation5を常設しているんですよ。



――今後の予定は？



浜：「鉄拳8」は引き続き継続の予定。現在は東海三県のみに絞って参加者を募集していますが、今後は全国大会や、老若男女関わらず出場できる大会の開催も考えています。



◇ ◇



SNSでは「こち亀の世界」「楽しそうにプレイしていて嬉しい」「女性はコミュ力高く新しいモノに馴染むので分かる」「勝てる気がしない」などの反響が集まった。ゲーマーおばあちゃん達の今後の試合も注目だ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）