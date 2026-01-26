この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

年会費10万円のブラックカードがまさかの“黒字”に？4ヶ月で元を取ったポイ活YouTuberの活用術

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、YouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」で「年会費10万円のブラックカードを4カ月使い続けた結果、まさかの黒字でした【三井住友カード Visa Infinite】」と題した動画を公開。年会費99,000円（税込）の高級クレジットカード「三井住友カード Visa Infinite」を約4ヶ月間利用した結果、約3万円の黒字になったと報告し、その具体的な方法を解説している。



おにまる氏が黒字化を達成した秘訣は、2つの特典を最大限に活用したことにある。一つは「ポイントサイト経由」でのカード作成だ。同氏はポイントサイト「ポイントインカム」を経由して申し込むことで、3万円分のポイントを獲得したという。もう一つは、カード公式の「新規入会＆利用特典」である。これは「ご入会月の3ヵ月後末まで」に100万円以上を利用することで、10万円分のポイントが進呈されるというものだ。



これらの特典により合計13万円分のポイントを獲得し、年会費99,000円を差し引いても約3万円の利益が出た計算になる。おにまる氏は、短期間で100万円を利用した方法として、自身の結婚式関連の費用や、無料で発行できる家族カードを妻に持たせて生活費の決済に利用したことを挙げた。



さらに同氏は、入会特典を達成しやすくするコツとして「カードを申し込むタイミング」の重要性を指摘。月の末日に入会すると実質的な利用期間が約3ヶ月しかないのに対し、月初に入会すれば、入会月を含めて約4ヶ月間の利用期間を確保できるため、100万円利用のハードルが下がると解説した。



動画ではその他にも、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの貸切イベントへの招待や、特定のラウンジが無料で利用できるなど、Visa Infiniteカードならではの特典も紹介されている。



年会費が高額なクレジットカードでも、ポイントサイトや入会特典を計画的に活用することで、初年度はむしろ利益を得られる可能性がある。おにまる氏は、自身の経験を通して、特典獲得の条件を達成するための具体的な戦略を示した。