¡ÚÂîµå¡ÛÁáÅÄ¤Ò¤Ê £Ö£´ÁË»ß¤·¤¿Ä¥ËÜÈþÏÂ¤òÀä»¿ ¡õ Àï¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í×ÁÇ¡×
¡¡Âîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£±£°°Ì¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê£²£µ¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬¹¥Å¨¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê£²£µÆü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Æ±£·°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡Ê£±£·¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ë£³¡½£´¤ÇÇÔËÌ¡£Âè£±¥²¡¼¥à¤òÀè¼è¤¹¤ë¤â¡¢Âè£²¡Á£´¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè£µ¡¢£¶¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÄ¥ËÜ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ£´Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿´ÖÊÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÁáÅÄ¤ÏÄ¥ËÜ¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤ò¡Öº£¤Þ¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤Ï°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Îµ»½Ñ¤ÎÀºÅÙ¤¬¤¹¤´¤¯¹â¤¤¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬ËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤È¤·¤Æà»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µá¤âµó¤²¤¿¡£¡Ö¼ã¤µ¤Ê¤Î¤«¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤À¤±¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¼«¿È¤Î£´Ï¢ÇÆ¤Ï¤Ï¤Ð¤Þ¤ì¤¿¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ë¾¡ÇÔ¤¬»²¹Í¤Ë¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬Âç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¶ÊÀþ¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£º£¸å¤âÀÚâøÂöËá¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÂîµå³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£