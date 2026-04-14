卓球女子シングルスで日本勢最高の６位につける張本美和（木下グループ）は、前回大会の悔しさを晴らす覚悟だ。一昨年の世界選手権団体戦は決勝で中国に敗戦。張本は第１試合、第５試合で敗れ、大粒の涙を流した。１４日には世界選手権団体戦（５月、英ロンドン）の練習が都内で公開され「前回は銀メダルだったので、今回は金メダルしか目指していない。前回の２年前の大会では、特に決勝戦はすごく忘れられない貴重な経験にな