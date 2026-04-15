人気デュオ「ゆず」の北川悠仁の実母が７日に死去した。北川の所属事務所が１５日、公式サイトで報告した。葬儀・告別式は故人の遺志により、近親者のみで執り行った。同サイトは「北川悠仁の母が、２０２６年４月７日に永眠いたしました。生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、ここに謹んでご報告申し上げます」と伝えた。「今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます」とつづった。