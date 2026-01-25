冬のコーディネートは、服のボリュームに対して足元が軽すぎると、全体のバランスが崩れがち。そこで、タイツや靴下を活用した防寒しながら着こなしのバランスが整う、足元づくりのアイデアを紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色などのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。お手頃価格のタイツ、靴下を使ったスタイリング3つをもとに解説してもらいます。

1：「厚手タイツ」でボリューミィな足元が好バランス

コートの重さとバランスを取るため、足元は厚手のウールタイツをチョイスし、ローファーと組み合わせました。タイツの色選びに迷ったら、ボトムスと同系色にするのがおすすめです。さり気なく縦のラインが強調されて、スッキリした印象に。

スカートスタイルでも、首元や手首をしっかりカバーすれば、冬でも十分暖かく過ごせます。

＜着用アイテム＞

タイツ：タビオ（綿混250デニール 3×1リブタイツ ￥2530）

コート：ウィークエンドマックスマーラ

スカート：ジャーナルスタンダード

ストール：アソースメレ

アームウォーマー：トリコワ

バッグ：エルベシャプリエ

ローファー：ハルタ

2：黒コーデは「透明感のあるタイツ」で軽さを

黒を基調にしたコーディネートで重宝するのが、ストッキングのような透明感のある「フェイクタイツ」。タイツの質感を調整することで、温かさはキープしながら、軽やかな仕上がりに。

ここでも、ボリューミィなブーツでぐるぐる巻きにしたストールとバランスを取りつつ、ひとさじの辛さをプラス。

＜着用アイテム＞

タイツ：チュチュアンナ（まるで素肌のようなフェイクタイツ クリア美脚80デニール￥1089）

ニット：ユニクロ（数年前のもの）

スカート：ジャーナルスタンダード

ストール：ノーブランド

アームウォーマー：トリコワ

バッグ：エルエルビーン

ブーツ：ボッテガヴェネタ

3：ダークカラーコーデは「白ソックス」で抜け感を演出

大人世代のダークカラーコーデは、白を散らして抜け感を演出するのがおすすめ。インナーとリンクさせた白ソックスで明るいポイントをつくり、ほどよく華やかな印象に残る装いに。

靴下は厚手のものを選び、見た目の軽やかさと防寒を両立しています。

＜着用アイテム＞

靴下：チュチュアンナ（カシミア混 タグ付きワッフル編みハイソックス35cm丈 ￥649）

コート：マカフィー

スウェット：ユニクロ（メンズ Lサイズ、数年前のもの）

パンツ：スローブイエナ

アームウォーマー：トリコワ

バッグ：エルベシャプリエ

ローファー：ハルタ

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください