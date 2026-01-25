株式会社Presia（広島市中区）が運営する結婚相談所『Presia』は、このほど「結婚相手の職業と婚活」に関する実態調査の結果を発表しました。それによると、結婚相手の職業を「重要」と考える女性は8割強、男性は6割となりました。では、結婚相手として最も理想的なのはどのような職業なのでしょうか。



調査は、全国の20代〜40代の男女360人（男女各180人）を対象として、2025年12月にインターネットで実施されました。



調査の結果、結婚相手を選ぶ上で「職業は重要」と答えた割合は男性が60.0％、女性では86.1％となり、多くの女性にとって、相手の職業は単なるスペックの一部ではなく、結婚生活の安定を左右する「必須条件」に近い扱いとなっていることがうかがえました。



続けて、「結婚相手として最も理想的な職業」を女性回答者に聞いたところ、「会社員（大手企業）」（33.9%）と「公務員」（25.0%）で約6割を占めました。



回答者からは、「福利厚生がしっかりしていて、育休なども取りやすそう」（30代女性）、「不景気でも給料が下がったりリストラにあったりする可能性が低い」（20代女性）といった声が多く、高年収よりも「雇用の安定」や「ワークライフバランス」を重視する傾向が強く見られました。



一方、ハイスペックの代名詞である「医師・歯科医師」は7.8%、「経営者・会社役員」はわずか1.7%に留まりました。



一方、男性回答者にも同様に聞いた結果、「公務員」（20.6%）が最も多く、次いで「会社員（一般職・事務）」（19.4%）、「看護師」（17.8%）が続きました。



回答者からは、「公務員は共働きでも家庭との両立がしやすそう」（30代男性）といった安定性を求める声に加え、「看護師なら手に職があり、どこに行っても働けるイメージ」（40代男性）といった、「生活のすり合わせやすさ」を重視する意見が目立ちました。



