世界最大級の写真会社Getty Imagesが公開

ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する「夕食会」に出席した。真美子夫人も同席し、ともに“ブラックコーデ”で登場。世界最大級のデジタルコンテンツカンパニー「Getty Images（ゲッティイメージズ）」は、大谷夫妻の貴重な2ショット写真を公開している。

大谷が食事会に参加するのは、MVPを獲得した2024年オフ以来。黒スーツ、黒ネクタイ姿でキッチリ決め、壇上に上がるとBBWAAへの感謝、MVP受賞の意味、そしてドジャース関係者に加え、真美子夫人や家族への思いを明かした。

「日本の家族、そして何より、私の人生を豊かにしてくれている愛する妻、真美子、そして娘、デコピン。いつもそばにいてくれて感謝しています。ありがとうございました」と、英語で改めて感謝を述べた。

この日は真美子夫人も夕食会に帯同した。黒のワンショルダーのドレス姿で会場に姿を見せ、夫婦揃って“ブラックコーデ”となった。昨年11月に行われたロサンゼルスでの優勝セレモニーや、大谷のMVP受賞発表などで隣にいたが、公の場に登場するのは久しぶりとなった。

「Getty Images」は「2026年1月24日（土）、ニューヨークのニューヨーク・ヒルトン・ミッドタウンで開催された2026 BBWAA夕食会にて、妻のマミコと共に記念撮影に応じるロサンゼルス・ドジャースのショウヘイ・オオタニ（背番号17）」として、MLB公式公認カメラマンのダニエル・シャーリー氏が撮影した夫婦の貴重な2ショットを公開。大谷は白い歯を見せて真美子夫人とぴったり寄り添っている。（Full-Count編集部）