元虹コン＆でんぱ組.inc・根本凪、2nd写真集より艶ボディカット先行公開
根本凪が、1月20日（火）発売の「週刊SPA!」（扶桑社）の「美女図鑑」のコーナーに登場した。
3月でアイドル卒業を発表した根本凪が、メモリアルな写真集を2月18日に発売する。誌面では、マカオで魅せた、根本史上最高に仕上がった艶ボディを発売に先駆けて公開している。
＜プロフィール＞
茨城県生まれ。アイドルグループ「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」として活動後、VTuberとしても活躍。2026年3月末でアイドル卒業とタレント活動の一時休止を発表。卒業を記念して7年ぶり待望のセカンド写真集が発売。リリースイベントも開催予定。最新情報は、X（@nemoto_nagi）、Instagram（@nemonagi）をチェック。
撮影／鈴木大喜 ヘアメイク／伊藤遥香 スタイリング／MELON
週刊SPA! 1月27日号
1月20日（火）発売
