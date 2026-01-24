Image: akebims

今回ご紹介する「SYANTO Ring V3」は、スマホを握ることで起きる指や首肩への負担を軽減する、特許を取得した底面装着型のスマホリング。小指に引っ掛けるようにして吊るして持つこの新発想のスマホリングは、快適なホールド感と安心感を提供してくれます。

さっそく、その特徴を見ていきましょう。

スマホの重さを巧みに分散する特許構造

Image: akebims

私たちが無意識に行っているスマホを「握る」行為。実はこれが首や肩、指への静かなストレスの原因のひとつといわれています。

「SYANTO Ring V3」を開発したのは身体の専門家である鍼灸師。人間の身体のつくりに寄り添った設計で、スマホを指で「吊るす」という新しいスタイルを提案します。

Image: akebims

この「吊るす」持ち方で、指に引っ掛けるだけでスマホの重さが巧みに分散され、まるで重みが減ったたかのような感覚に。自然と画面と顔の距離が保たれるので、前のめりになりがちな姿勢を意識できるのも嬉しいポイント。

Image: akebims

「SYANTO Ring V3」はスマホアクセサリーというより、いわば「スマホと身体の仲介役」のような存在なのかもしれません。

大画面スマホでも隅まで指が届く！

Image: akebims

「SYANTO Ring V3」の底面支持構造は、実は独自の技術。この考え抜かれた設計が、スマートな操作性をもたらしてくれます。

まず、親指の可動域。これがぐっと広がり、大画面スマホの隅々まで、もう片方の手で支えることなく楽々タップできます。まるで自分の指が少しだけ長くなったような感覚ですね。

Image: akebims

そして何より、落下への不安軽減。指にループが掛かっているだけで、これほどまでに安心感が違うのかと感心させられます。

Image: akebims

満員電車でつり革に掴まっているときや、ポケットやバッグから取り出すときも、指を引っ掛けて釣り上げるようにサッと取り出せる。この一連の所作が、とにかくスムーズでスマートなんです。

スマホはもう“握らない”。あらゆる重力から解放する SYANTO Ring V3 3,184円 【数量限定 20％OFF】SYANTO Ring V3 1点 商品をチェックする

スマホの背面を隠さない。他のガジェットとも相性良し

Image: akebims

優れた機能は、美しいデザインと共存してこそ価値がある。ガジェット好きなら誰もがそう思いますよね。「SYANTO Ring V3」は、そんな美学を忠実に体現しています。

取り付けはスマホの底部。つまり、お気に入りのケースのデザインや、スマホ本来の美しい背面を一切隠しません。MagSafe充電器も、各種スタンドも、ピタッと気持ちよく吸い付く。ほかのガジェットたちのパフォーマンスを最大限に引き出す、名脇役というわけです。

Image: akebims

重さはわずか約3g、シート部の薄さは0.6mm。その存在を忘れてしまうほどのミニマルさで、スマホとの一体感はまさに「用の美」を極めたデザインといえるんじゃないでしょうか。

日本の職人が一つひとつ手作業で仕上げ

Image: akebims

毎日手にするモノだからこそ、品質には妥協したくないもの。その点、「SYANTO Ring V3」は圧倒的な信頼感で応えてくれます。

素材には、使い込むほどに手に馴染む植物タンニンなめしの本格牛革と、高い強度を誇る強化繊維シートを採用。これを日本の職人が一つひとつ手作業で仕上げています。

Image: akebims

シリーズ累計1億円以上の販売実績と自治体からの技術大賞受賞という栄誉は、その品質の高さを象徴。長く、確かな品質でスマホライフを支え続けてくれる、頼れる相棒になってくれるはずです。対応機種は幅広く、ケースのデザインもほぼ問いません。

Image: akebims

スマホの落下や首・肩への負担など、スマホとは切っても切れないと思っていた日々の小さなストレス。「SYANTO Ring V3」はそれらに対する実にスマートな解決策です。

以下のページから製品情報をチェックし、ぜひその快適さを体験してみてください。

Image: akebims

