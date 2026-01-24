不二家「ミルキー」75周年記念、Ball&Chainコラボバッグとお楽しみ袋を発売

不二家は、「ミルキー」発売75周年を記念したグッズとして、「Ball&Chain（ボールアンドチェーン）」とのコラボバッグや、ペコちゃんのソフビ人形などを詰め合わせたお楽しみ袋を発売する。

「Ball&Chain」コラボバッグは、西洋菓子舗 不二家 銀座三越店および三越伊勢丹オンラインストアで販売。お楽しみ袋は、三越伊勢丹オンラインストア限定での販売となる。

【この記事のすべての画像を見る】Ball&Chainコラボショッピングバッグ（レッド／アイボリー）、厚生地ロープハンドルランチトート（ミルキー）、レトロペコちゃんソフビ人形 など

■Ball&Chainコラボ ショッピングバッグ（レッド／アイボリー／デニム）

Ball&Chainとペコちゃんのコラボ第5弾となる今回は、「ミルキー」のパッケージをモチーフにしたオリジナルデザインを採用。カラーはレッド、アイボリー、デニムの3色展開で、デニムは不二家限定カラーとなる。価格はいずれも税込5,500円。

〈西洋菓子舗 不二家 銀座三越店〉

発売日：2026年1月24日〜（数量限定）

※1人各色1点まで

※なくなり次第終了

〈三越伊勢丹オンラインストア〉

販売期間：2026年2月4日10:00〜2月17日10:00

お届け：2026年2月下旬以降、順次発送（店頭受け取り不可）

※1人各色1点まで

※配送日の指定不可

※別途送料が必要

※数量限定のため、期間内でも完売次第終了

■お楽しみ袋「PEKO HAPPY Bag 2026 in GINZA」

「ミルキー」発売75周年を記念し、青いワンピース姿のオリジナルデザインを施した「レトロペコちゃんソフビ人形（ミルキー75周年デザイン）」が初登場。そのほか、インテリアとしても楽しめる「ペコちゃん もっちりフェイスミニクッション」や、外出時に便利な「厚生地ロープハンドルランチトート（ミルキー）」、人気菓子「プレミアムミルキーバターサンド（5個入）」などを詰め合わせた、特別感のあるセットとなっている。価格は税込5,500円。

【画像】お楽しみ袋の中身「厚生地ロープハンドルランチトート（ミルキー）」「レトロペコちゃんソフビ人形」など

《セット内容》

・レトロペコちゃんソフビ人形（ミルキー75周年デザイン／高さ約120mm）

・厚生地ロープハンドルランチトート（ミルキー）

・プレミアムミルキーバターサンド（5個入）

・ペコちゃん もっちりフェイスミニクッション

・復刻 手提げミルキー

〈三越伊勢丹オンラインストア限定販売〉

販売期間：2026年2月4日10:00〜2月17日10:00

お届け：2026年2月下旬以降、順次発送（店頭受け取り不可）

※1人2点まで

※配送日の指定不可

※別途送料が必要

※数量限定のため、期間内でも完売次第終了

※店頭販売なし