作編曲家のぱくゆう氏が、自身のYouTubeチャンネル「ぱくゆうチャンネル」で「【2026最新版】DTM・音楽制作用Macの選び方、徹底解説!!」と題した動画を公開。これからDTM（デスクトップミュージック）を始めたい人に向けて、最適なMacの選び方を解説した。



動画の冒頭で、ぱくゆう氏はMac選びで悩んでいる人に対し、「悩んでいる時間がもったいなすぎる」と指摘。Macを購入する目的は「音楽を作ること」であり、1日でも早く制作環境を整えることが重要だと述べた。購入を迷う人に向けて、Appleには「いかなる理由でも返品ができる」14日間の返品制度があること、Macはリセールバリュー（再販価値）が下がりにくいこと、分割払いの選択肢が豊富であることなどを挙げ、まずは一歩踏み出すよう促した。



具体的な機種選びについては、持ち運び可能な「ラップトップ型」を断然おすすめするとした。自宅だけでなく、スタジオや出先でも作業できる利便性が音楽制作の幅を広げると説明。現行のラップトップモデルとしてMacBook AirとMacBook Proを比較し、音楽制作では多くの周辺機器を接続するため、接続端子の種類と数が豊富なMacBook Proを推奨した。ただし、予算が限られる場合や軽さを重視する場合はMacBook Airも選択肢になるとした。



スペックに関しては、メモリは初心者でも「16GBでも十分」としつつ、予算に余裕があれば24GB以上を選ぶと安心だとアドバイス。一方で、ストレージ（SSD）については「ケチらないで最低でも512GB、できれば1TBあるとかなり快適にMacを使うことができる」と強調し、メモリ以上に快適性に直結する重要な項目であると指摘した。



どのモデルを選ぶにせよ、現在のMacは非常に高性能であり、スペック不足を感じるようになったら買い替えを検討すれば良いと氏は語る。まずは自身の予算と用途に合った一台を手に取り、音楽制作の世界に飛び込んでみてはいかがだろうか。