この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活と投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Vポイント53000円狙え 三井住友olive 外貨預金キャンペーン降臨」と題した動画を公開。三井住友銀行が提供するサービス「Olive」の利用者向けに、合計で最大53,000円相当のVポイントが進呈される「外貨ダブルキャンペーン」について解説した。



今回発表されたキャンペーンは、「外貨預金口座開設キャンペーン」と「外貨クレカ積立キャンペーン」の2つで構成されている。いずれもOliveアカウント限定のキャンペーンで、参加にはアプリからのエントリーが必須となる。



「外貨預金口座開設キャンペーン」は、期間中の外貨預金残高に応じてVポイントが進呈される。2026年6月30日の判定時点で、残高が200米ドル相当額以上で3,000ポイント、10,000米ドル相当額以上で50,000ポイントが進呈される。ネコ山氏によると、条件達成後すぐに円に売却することも可能だが、その際には為替手数料が発生する点に注意が必要だという。



もう一方の「外貨クレカ積立キャンペーン」では、1回10,000円以上の外貨積立を6回以上実行することで、3,000ポイントが進呈される。このキャンペーンについてネコ山氏は、条件達成に半年を要することから「ポイ活民泣かせのキャンペーン」としながらも、挑戦する意向を示した。



両キャンペーンともに、過去に三井住友銀行の外貨預金関連キャンペーンに参加したことがある利用者は対象外となる。ネコ山氏は、条件達成の期日が複数月にまたがる複雑なキャンペーンであるため、今後も自身のチャンネルでリマインドしていくと述べ、視聴者に計画的な参加を呼びかけた。