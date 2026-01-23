この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活と投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Vポイント53000円狙え 三井住友olive 外貨預金キャンペーン降臨」と題した動画を公開。三井住友銀行が提供するサービス「Olive」の利用者向けに、合計で最大53,000円相当のVポイントが進呈される「外貨ダブルキャンペーン」について解説した。

今回発表されたキャンペーンは、「外貨預金口座開設キャンペーン」と「外貨クレカ積立キャンペーン」の2つで構成されている。いずれもOliveアカウント限定のキャンペーンで、参加にはアプリからのエントリーが必須となる。

「外貨預金口座開設キャンペーン」は、期間中の外貨預金残高に応じてVポイントが進呈される。2026年6月30日の判定時点で、残高が200米ドル相当額以上で3,000ポイント、10,000米ドル相当額以上で50,000ポイントが進呈される。ネコ山氏によると、条件達成後すぐに円に売却することも可能だが、その際には為替手数料が発生する点に注意が必要だという。

もう一方の「外貨クレカ積立キャンペーン」では、1回10,000円以上の外貨積立を6回以上実行することで、3,000ポイントが進呈される。このキャンペーンについてネコ山氏は、条件達成に半年を要することから「ポイ活民泣かせのキャンペーン」としながらも、挑戦する意向を示した。

両キャンペーンともに、過去に三井住友銀行の外貨預金関連キャンペーンに参加したことがある利用者は対象外となる。ネコ山氏は、条件達成の期日が複数月にまたがる複雑なキャンペーンであるため、今後も自身のチャンネルでリマインドしていくと述べ、視聴者に計画的な参加を呼びかけた。

YouTubeの動画内容

00:05

Vポイント53,000円もらえるキャンペーン概要
01:16

キャンペーン詳細：SMBC「外貨ダブルキャンペーン」
02:27

(1)外貨預金口座開設キャンペーン（最大50,000円相当）
03:36

(2)外貨クレカ積立キャンペーン（3,000円相当）
04:39

2つのキャンペーンの具体的な攻略手順

関連記事

【楽天速報】楽天銀行「最強預金」はいつから？最大金利0.64%の条件と注意点を解説

【楽天速報】楽天銀行「最強預金」はいつから？最大金利0.64%の条件と注意点を解説

 【dポイント速報】無料で使える資産管理アプリ「Smart Life Designer」登場！マネーフォワードからの乗り換えも？

【dポイント速報】無料で使える資産管理アプリ「Smart Life Designer」登場！マネーフォワードからの乗り換えも？

 【速報】楽天ペイ、ポイント還元率「改悪」を見合わせ！当面は高還元率を維持

【速報】楽天ペイ、ポイント還元率「改悪」を見合わせ！当面は高還元率を維持
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ネコ山 ポイ活と投資_icon

ネコ山 ポイ活と投資

YouTube チャンネル登録者数 2.69万人 541 本の動画
?ポイ活収益で投資をするポイ活投資ガチ勢Vtuber
youtube.com/channel/UCHjBjxiLtZUaFzACXilhZ1A YouTube