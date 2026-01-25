この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

秘境・廃村・事故現場探索系YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が、「【戦慄の証言】「底から無数の手が…」三重県津市・中河原海岸で起きた最悪の水難事故。10年前の空襲との不可解な繋がり」と題した動画を公開した。



動画は、1955年7月28日に三重県津市の中河原海岸で発生し、女子生徒36名の命が奪われた「橋北中学校水難事故」の真相に迫る内容である。この事故は日本最悪の水難事故の一つとされ、穏やかな海で突如として生徒たちが波に飲まれた不可解な状況と、生存者の「海底から無数の手に足を引かれた」という戦慄の証言が残されている。



ナナジャパ・琴美氏はまず、事故の概要を説明。当日は快晴・無風で波も穏やかであり、万全の体制で水泳訓練が行われていた。しかし、入水からわずか2〜3分後、約100名の女子生徒が一斉に波に飲み込まれ、体の自由を失ったという。琴美氏は、この事故の背後にある二つの説を提示する。一つは科学的見地から語られる「異常流」や、川と潮がぶつかって発生する津波「タイナミ（土用波）」の発生説だ。現場は安濃川の河口に位置し、複雑な潮の流れが起きやすい地形であることが指摘されている。



もう一つが、この土地にまつわる悲しい歴史との因果関係である。事故発生のちょうど10年前、昭和20年（1945年）7月28日は、第二次世界大戦下で津市が大規模な空襲に見舞われた日だった。当時、火葬しきれなかった多くの遺体がこの中河原海岸に埋葬されたという。生存した生徒からは「もんぺを履いた女性たちが『こっちへおいで』と招いていた」「たくさんの手に足を引っ張られた」といった証言が相次いだことから、空襲の犠牲者の亡霊が原因ではないかという説が語り継がれている。動画は、単なる事故としてだけでなく、戦争が残した悲劇と人々の記憶という側面からもこの事件を捉え、視聴者に深い問いを投げかけている。