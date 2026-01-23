蛙亭イワクラ「友達に戻らないと仕方ない」“元カレ”オズワルド伊藤との現在の関係性
お笑いコンビ・蛙亭のイワクラが、22日深夜放送のテレビ朝日系『あざとくて何が悪いの？』（毎週木曜 深0：45）に出演。破局したオズワルド・伊藤俊介との現在の関係性について「友達に戻らないと仕方ない」と芸人ならではの事情を明かした。
【写真】あざと女子をキュートに熱演！桜坂46・田村保乃
今回のテーマ「元恋人と友達に戻れる？」について、イワクラは「そもそも友達からスタートで付き合っちゃってるので、そういった場合はどうしたらいい？」と本音を打ち明け、「友達に戻れます。戻らないと仕方がない、劇場とか『平場』で会わないといけないので」と現在の状況を説明した。
MCの鈴木愛理から「気持ちがトゥクンってなったりしない？」と聞かれるも、「一切ない」と即答し、「まったくトキメキはないので、逆に言ったら『憎しみ』だけ残ってるので」とぶっちゃけ。さらに「彼氏としても全然機能してなかったので、俯瞰で見たときに『コイツは元カレとしたくない』と。今も記憶消した状態」と未練がないことを明言した。
また、イワクラが伊藤に別れを告げる際に「結婚を考えられなくなりましたって話をしたら、相手から『毎朝遅く帰って来るし、それだよな？』って言われたけど、それだけちゃうぞって。『毎朝飲みに行ってるのが悪かった』って自覚してると思うけど、（自分の不満は）40個ぐらいあるんだけど」と笑わせた。
