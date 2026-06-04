お笑いコンビ「カーネーション」の吉田結衣（37）が、3日配信のABEMA「チャンス学校チェンジ科」（水曜後11・00）に出演。後輩芸人にブチ切れた理由を明かした。同番組MCの「オズワルド」伊藤俊介とは劇場での共演が多く、直属の先輩・後輩の仲という吉田。「伊藤には5、6回キレたかな」と振り返ると、タレント・ベッキーは「ガチ切れしたのはどういう？」と質問した。すると吉田は、かつて交際していた「蛙亭」イワクラと伊