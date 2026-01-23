お金がないのでジャンクフードを食べ、住まいも古いアパート。お笑い芸人・吉住さん（36）は、節約を徹底する日常でした。しかし、近年「お金は使ったほうがいいかも」と気づき、仕事や健康面でプラスに働いたそうです。でも、まだ財布を買うのはためらいがあるようで…。

【写真】超節約生活からの解放!? 賞金1000万を獲得した吉住さんの贅沢（11枚目/全11枚）

終電逃したら徒歩で帰宅「3時間かかることも」

── 吉住さんは『第4回女芸人No.1決定戦 THE W（以下、THE W）』での優勝をはじめとして、さまざまなお笑いコンクールで高い評価を得ています。『THE W』の賞金1000万円は貯金一択だったと伺いました。一般的に、売れっ子お笑い芸人は派手にお金を使うイメージがあるのですが、吉住さんはとても堅実なイメージがあります。

吉住さん：お笑い芸人は浮き沈みの激しい職業です。芸人としてやっていけるかもわからないし、もしブレイクしたとしても、生き残れるのはごくわずか。そんな厳しい世界に飛びこんで大丈夫なの…？という思いがずっとありました。だから、大金を手にしても浮わつくことなく、地に足をつけて生きていこうと考えていたんです。

私は大学卒業後、お笑い芸人をめざして上京しました。『THE W』で優勝するまで、仕事もお金も本当になくて。収入が少なくても生きていけるよう、徹底して固定費を低く抑えるようにしていました。私が東京で最初に住んだのは、23区内の家賃4万5000円のアパートでした。

── 都内23区内で家賃4万5000円とは、かなり安いと思います。

吉住さん：アパートがあったのは西武新宿線沿線で、都心から少し離れたエリアです。だから23区内でも家賃も比較的抑えられました。正直なところ、当時住んでいたアパートは築年数も古く、すき間風も入るような物件だったでのすが…。家賃の安さを最優先して、できるだけ長く住もうと考えていました。

そうしたら、管理会社から「古くなったので取り壊します。引っ越し代も出します」と言われて。ようやく重い腰を上げ、新しい部屋を探しました。さすがに4万5000円では物件がなく、次に住んだのは家賃4万7000円の部屋でした。

── 食費なども抑えていたのでしょうか？

吉住さん：はい。いつも安いものを選んでいました。そのときに知ったのは、「世の中には安くてカロリーの高い食べ物がたくさんある」ということ。たとえば菓子パンやカップラーメンなど、いろんな選択肢があります。おいしいし、おなかは満たされる。でも、やっぱり栄養バランスは悪く、太りやすくもなります。当時は、本当に食べたかったサラダやフルーツは高くてほとんど買えませんでした。

前にネットで「お金がないのに（食費をかけられないはずだから）太っているのは、おかしいのでは？」といった意見を見かけたことがあって。イメージとして食べるものに困り、やせてしまうイメージがあるのかもしれません。でも、それは違うと身をもって学びました。食費をかけられないからこそ、安価で食べられるものは、じつは高カロリーなものばかり。結果的に体重も増えてしまいます。

当時はとにかく「お金をかけないことが正義」だと思っていたんです。だから、飲み会に行って終電を逃したときも、必ず歩いて自宅に帰っていました。そのころ住んでいた家はわりと郊外で、新宿から徒歩で2～3時間はかかっていましたね。

── 徒歩で2～3時間！それだけかかるのであれば、カラオケ店などに入って始発を待つなどの選択肢もあったと思います。

吉住さん：カラオケにお金を使うくらいなら、歩いたほうが「ゼロ円」だし、ムダな出費にならない。もちろん、タクシーを使うなんて問題外で。だから、『THE W』で優勝して賞金1000万円をいただいたときも、貯金以外の選択肢は考えられませんでした。

さまざまな人気番組に出演

節約より「お金をかける」大切さに気づいて

── 吉住さんの堅実さが伝わってきます。

吉住さん：でも、最近になって少しずつ考え方が変わってきました。つねに全力で仕事をするためには、自分のメンテナンスも大事だと気づいて。たとえば、睡眠の質を上げるため寝具にこだわったり、リラックスできるように部屋の環境を整えたりすると、結果的に仕事のパフォーマンスも上がります。そういったところにお金をかけるのは、ムダ使いどころか必要なことだと感じるようになりました。少しずつ、お金とのつき合い方を学んでいるところです。

多くの反響を呼んだ単独公演

──「お金を使う」ことは「自分のためになる」と気づかれたのですね。

吉住さん：身の回りのものも、これまでは安いものばかり買ってきました。でも、高品質なものを大切に使うのもいいなと思うようになりました。いま、私は36歳。周囲の同世代の人たちも、だいたい社会人14年目を超えて、仕事のキャリアを積んで、昇給などで使えるお金も増えてくる時期ですよね？そうすると、自分へのご褒美として「一生もの」を手にするという価値観に触れることが多くなった。

『THE W』で優勝したあと、私もブランド物のお財布を買おうと思い立ちました。何度もいろんな百貨店に行って、たくさんの商品を見ました。でも、「これだ！」という理想のものはなかなか出合えずにいます。これまで安物だったら、多少気に入らない部分があっても「安いから」で妥協できていたけれど、そこで気づいたのは、高価なものとなると「これだけのお値段を出すなら、自分にとって理想通りのものでないと！」と、思ってしまうから。

誰もが知っているブランド品よりも、それ以外の価値がある商品に惹かれるということ。たとえば、地元で受け継がれてきた工芸品や、デザイナーさんがどんな思いでその商品を作っているのかストーリーがわかるものに魅力を感じるようになりました。

ブレイクしても飽きられる不安があったけど

── 身の回りのものを含め、お金とのつき合い方が変わってきたのですね。

吉住さん：私はすごく頭でっかちで。「ブレイクしても、すぐに飽きられて表舞台から姿を消してしまうのではないか」という不安に駆られていました。だから「将来、仕事がなくなり、生きていけないかもしれない」と、お金を使うのが本当に怖くて。節約一辺倒でした。

でも、『THE W 2020』で優勝してから5年が経ち、ありがたいことに、いまだにお仕事をいただけています。しかも、「吉住さんと一緒に仕事をしたいです」と、言ってくださるスタッフさんもたくさんいらっしゃいます。私を信頼してくれているんだなと、本当にありがたいです。そのおかげでファンの方たちやスタッフの期待に応えたいという前向きな気持ちに変わることができました。

そのために私ができるのは、つねに万全の体調で、最高の芸を届けることではないかと思います。これからは自分のベストをつくせるようお金を使えるようになりたいですね。

取材・文：齋田多恵 写真：吉住