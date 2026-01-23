¥Þ¥óU¤¬º£µ¨½ªÎ»¸å¤Î¥«¥¼¥ß¡¼¥íÂàÃÄ¤òÈ¯É½¡Ä1Ç¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÏÈ¯Æ°¤»¤ºÀ¤Âå¸òÂå¤Ø
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥Þ¥óU¡Ë¤Ï22Æü¡¢MF¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤¬º£µ¨½ªÎ»¸å¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Î²ÃÆþ¤«¤é4¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿33ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¤¬º£²Æ¡¢Ì´¤Î·à¾ì¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥óU¤Ç146»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢21ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¿¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¾ï¤Ë»ä¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿ºÇ½é¤ÎÆü¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¾ðÇ®¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ËÁ´¤Æ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Ï¤Þ¤À¡¢ÊÌ¤ì¤ò¸À¤¦»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î4¥«·î´Ö¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¶¦¤ËÀï¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤ËÃí¤¬¤ì¤ë¡×
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¥Þ¥óU¤È¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÂÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·òÁ´·Ð±Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥Ö¤Ï½µµë37Ëü5000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó7000Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹âµë¼è¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤ò·èÃÇ¡£Æ±Áª¼ê¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¶âÁ¬ÅªÍ¾Íµ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢MF¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤äMF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¡¢MF¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¼êMF¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯Êý¿Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
