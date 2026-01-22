Å¨ÃÏ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¡¡¥·¥Æ¥£¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë·×200Ëü±ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ÎÊÖ¶â¤ò·èÃÇ
CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥ÈÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢3-1¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬ÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¥·¥Æ¥£¤Ï¤³¤³¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ï¸½ºß¾¡¤ÁÅÀ13¤Ç¡¢8¥Á¡¼¥à¤¬ÊÂ¤ÖÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ü¥Ç/¥°¥ê¥à¥ÈÂÐ¥·¥Æ¥£¤Î°ìÀï¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Î¥·¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØManchester Evening News¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¥·¥Æ¥£¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥í¥É¥ê¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î4¿Í¤Î·èÄê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¶Ë´¨¤ÎÃÏ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë·×9,357¥Ý¥ó¥É¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó199Ëü±ß¤¬ÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥·¥Æ¥£¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤âÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ê¤éÃÏµå¤Î²Ì¤Æ¤Ç¤âÂ¤ò±¿¤Ö¡£ºòÌë¤ÏËÌ¶Ë·÷¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤±¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¹ÅÀ²¼¤Îµ¤²¹¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê°ÕÌ£¤Ç¸·¤·¤¤Ìë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éÉÔÄ´¤ÎÂ³¤¯¥·¥Æ¥£¤Ï½µËö¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥¦¥ë¥Ö¥º¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Î¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤ÏCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ººÇ½ªÀá¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤Àï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£