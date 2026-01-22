岡田紗佳、グラビアの現場では男性スタッフいても「ニップレス見せまくり」

グラビアアイドルでプロ雀士の岡田紗佳（31歳）が、1月21日に放送されたトーク番組「森香澄の全部嘘テレビ」（テレビ朝日系）に出演。グラビアの現場では男性スタッフがいても気にせず「ニップレス見せまくり」と語った。



森香澄と岡田紗佳、Aマッソ・加納の3人がトークを行っている中で、写真集を出版している森と岡田に加納が「カメラマンの人ってかっこよく見えたりするんですか？」と質問。岡田は「しないな。もうこっちは仕事モードだから」と答え、森は「人によります。なんか別にその人自体がかっこいいとかではないけど。結局写真って彼氏に撮ってもらうとか好きな人に撮ってもらうのが1番可愛くなるっていうじゃないですか。そういう気持ちを持った方がいい表情が出るから、ま、半分、女優じゃないですけど、そう思ってみる、みたいなことはあります」と話す。



岡田は男性スタッフがいても気にせず「ニップレス見せまくり」と話し、森も気にせず、ぱっぱと脱いじゃって。効率重視して」と語った。