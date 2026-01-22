この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「“たった100日”で閉店するクロワッサン店のマーケ施策が凄すぎる」と題した動画を公開。多くの企業が「事業を長く続けること」を価値と考える中で、あえて「終わり」を設計することで熱狂的なファンと売上を生み出す「希少性マーケティング」について、りゅう先生が解説した。



りゅう先生はまず、「永続を目指す設計は、顧客の興味を失わせる構造になっている」と指摘。「期間限定」や「変化」を取り入れたアプローチの方が、顧客の反応率が2.8倍も高まるというデータを提示し、「あえて終わりを作っていく」ことの重要性を説く。



この手法の有効性は、オランダのティルブルフ大学に所属するピーター・ブローダー氏の研究によっても裏付けられているという。同氏の実験によると、「時間限定」の条件を提示するだけで顧客の購買意欲は平均1.6倍に上昇。さらに、「他の購入希望者」の存在を示す「競争状況」を組み合わせると、購買意欲は約2.1倍にまで跳ね上がることが分かった。これは、損失を避けたいという心理と、他者との競争による興奮が購買行動を加速させるためだと、りゅう先生は分析する。



この理論を巧みに実践しているのが、動画の冒頭で紹介された「100日で業態が変わるチョコクロワッサン専門店」である。この店は100日間限定で営業し、その後はタピオカ店やドーナツ店など、全く異なる業態に変化する。この「100日後に消える」というストーリーそのものが強力なプロモーションとなり、SNSでの話題化や行列を生み出しているのだ。



りゅう先生は、こうした「終わり」の設計を自社のビジネスに応用する方法として、「特典を消していく」エンディング設計を提案する。例えば、キャンペーン開始から最初の5日間は全ての特典を付け、その後は数日ごとに特典が一つずつ消えていくように設計する。これにより、「今が一番お得」という状況が連続的に生まれ、顧客の早期購入を促すことができる。重要なのは、「一度決めた締め切りは絶対に延長しない」という毅然とした態度だという。安易な延長は「どうせまた延長するだろう」と顧客に学習させてしまい、希少性の価値を著しく損なうと警鐘を鳴らした。



ビジネスに意図的に「寿命」を設けることは、単なる販売テクニックではない。それは顧客との「共体験」を演出し、記憶に残るブランド体験を作り上げるための高度な戦略なのである。