●あす22日(木)は今週の寒さの“底” 山間部は「真冬日」も

●寒さの底を過ぎたあと 金曜夜～土曜で降雪強まるタイミング

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





「大寒寒波」がピークへと差し掛かりつつあります。きょう21日(水)の県内は時々雪が舞う天気となった所が多く、一段と寒さが厳しくなり、日中の最高気温で6度前後にとどまった所が多くなりました。





気象衛星による雲画像を見ると、引き続き、寒気の流れ込みに伴うすじ状の雲がびっしりで、強い寒気がどんどん日本列島に流れ込んできている状況ですが、特に、日本海の西部あたりでライン上に雲がまとまる所に注目です。





風が2方向から合流して、特に活発な雪雲が発生するエリア…気象の専門用語で英語の頭文字をとって「JPCZ」と呼ばれている所です。





このJPCZの雪雲が、あす22日(木)にかけて鳥取県から近畿、東海地方方面に貫くような形で流れ込み、名古屋付近でも雪が積もる可能性があります。このエリアの大雪による新幹線のダイヤの乱れなど、交通、流通への影響に十分注意が必要です。



一方で県内は朝鮮半島の影に入る形で、あす22日(木)にかけては、あまり雪が大量に降る雰囲気はありません。





しかし寒さは一段と強烈なものに。日中の最高気温でも3度前後、山間部の徳佐では一日中、氷点下の「真冬日」となる見込みです。

「“そこ”まで寒くなるのか」というほどの、今週の寒さの“底”となります。出来る限りの防寒対策で、乗り越えていきましょう。





また、寒さの底は過ぎても、寒波は、もう一度ヤマ場がやってきます。

風の向きが朝鮮半島の影となる状況から、徐々に西寄りに変わることで、あさって23日(金)の夜から24日(土)にかけて、雪雲が流れ込みやすくなる、とみられます。県内はこのタイミングの方が、市街地でも積雪、路面凍結の可能性が高くなってきます。



目先は寒さの“底”、その後に雪のピークがやってくることを踏まえ、健康管理や交通安全など十分注意を払いながら過ごしていきましょう。





あす22日(木)も強い寒気の影響で曇りがちの空が続く所が多く、度々雪が舞うことも。山間部、峠道では、新たに少し雪が積もる所もあるでしょう。また、いっそう凍える寒さ…最高気温でも2～3度くらいに止まる所が多く、徳佐では一日中氷点下の「真冬日」となる予想です。





今週の寒さの底は、あす22日(木)ですが、雪は金曜日の夜から土曜日にかけて降りやすくなり、ここでは平地、市街地でも積雪や路面凍結のエリアが広がってくる心配があります。週末の車の運転なども、くれぐれも慎重な判断をお願いします。

最高気温1桁止まりの厳しい寒さは、日曜日までは続く見込みです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

