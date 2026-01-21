中国の「メガ」大使館建設予定地で抗議のプラカードを掲げる人物＝2025年2月8日/Carl Court/Getty Images

ロンドン（CNN）英国政府は20日、ロンドン金融街近くに中国が「メガ」大使館を建設する計画を承認した。議員や住民、亡命中の中国反体制派の人々からは安全保障上のリスクをもたらす可能性があるとの懸念の声が上がっていた。

中国は2018年、英国がかつて貨幣を鋳造していたロイヤルミントコートの土地を約3億1200万ドル（現在のレートで約493億円）で購入した。しかし、中国にとって欧州最大の外交拠点となる2万平方メートルの新大使館計画は、承認まで3度も決定が先送りされてきた。

この先延ばしは、英国政府の対中政策における迷いを示している。英国は中国の資金と外交的善意を望みつつも、金融企業の機密データを伝送する光ファイバーケーブルの近くに大使館を建設させることに長らく慎重だった。ロンドン在住の中国人に対するスパイ活動に利用される恐れがあるとの懸念も上がっていた。

政府承認の数日前、英紙テレグラフは、中国が大使館の下に208室からなる施設を建設する意図を示す、未編集とされる計画を報じた。その一室は、何百万人もの英国民の電子メールや金融データを伝送する光ファイバーケーブルのわずか数メートルの距離に位置するという。

野党保守党のアリシア・カーンズ氏は先週、この計画が承認された場合、「中国共産党に英国との経済戦争の足掛かりを与える」ことになり、「英国の治安機関に絶え間ない頭痛の種をもたらす」と警告した。

英国の決定は、北京にある自国の大使館を改装するために中国の承認が必要だという事実が影響した可能性がある。中国は新しいロンドン大使館の建設を承認するよう求める間、英国の計画を停滞させていたと報じられている。

一方で英国は、新大使館建設を許可しないことが両国の貿易関係に悪影響を及ぼすことも懸念していた。6年ぶりに中国の習近平（シーチンピン）国家主席と会談した英国の首相、キア・スターマー氏は24年、中国との「一貫した持続的で互いを尊重した」関係と、両国間のビジネス協力の強化を求めた。

しかし、経済面での実績はまちまちだ。25年第2四半期末までの4四半期において、中国は英国にとって4位の貿易相手国であり、貿易総額の5.5%を占めていたが、公式統計によると、同時期における英国から中国への輸出は23%減少している。カーンズ氏はこの減少を強調している。

「対中貿易のために我々の安全保障を犠牲にすることは常に悪手だったが、輸出が急減している中で安全保障を犠牲にするのは、率直に言って狂気だ」（カーンズ氏）

習氏は新大使館に個人的な関心を示し、24年のスターマー氏との最初の電話会談で直接この問題を取り上げた。この話し合いを受け、スターマー氏は建設計画の最終決定権を政府に与えた。計画は地方自治体が22年に否決していたにもかかわらずだ。中国外務省の報道官も許可が下りなかった場合、英国は「あらゆる結果を背負うことになる」と警告した。