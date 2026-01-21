¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤ê¡Ä¡©¶¯¤¹¤®¤ë°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¤ËÀèÇÚ¿ý»Î¤¬Ø³Á³ ÄÉ¤Ã¤«¤±¥ê¡¼¥Á¤Ø¤ÎÊü½Æ¤Ë¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¡×¡Ö¼ÆÅÄ¤ÎÉ½¾ð¡Ä¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÊü½Æ¤ËÀèÇÚ¤âØ³Á³¡Ä¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î20Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÄÉ¤Ã¤«¤±¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¡¢½êÂ°ÃÄÂÎ¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëEARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤«¤é½Ð¥¢¥¬¥ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÆÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÊü½Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢É½¾ð¤ò¼º¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤µ¤«¤ÎÊü½Æ¤ËØ³Á³¤È¤¹¤ëHIRO¼ÆÅÄ
¡¡Æî3¶É3ËÜ¾ì¡£4Ëü100ÅÀ»ý¤Á¤Ç¥È¥Ã¥×ÌÜ¤À¤Ã¤¿¼ÆÅÄ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÃ»¤Î¤¢¤È2¶É¤òÀÅ¤«¤Ë¾Ã²½¤·¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤½¤ó¤Ê¼ÆÅÄ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤ËÍ¸úÇ×¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤È½¸¤Þ¤ê¡¢¤ï¤º¤«7½äÌÜ¤Ë4¡¦7º÷ÂÔ¤Á¤ÎÊ¿ÏÂ¡¦ÀÖ¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂ»ß¤á¸ú²Ì¤âÁÀ¤¤¡¢²Ì´º¤Ë¥ê¡¼¥Á¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÈ¿·â¤Î¿Ï¤ò¸¦¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬3ÃåÌÜ¤«¤éÉâ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿ÆÈÖ¤Î°ËÃ£¤À¤Ã¤¿¡£11½äÌÜ¡¢¾ìÉ÷¤ÎÆî¤ò°Å¹ï¤Ë¤·¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£»Ä¤Ã¤¿ÂÔ¤Á¤¬¥«¥ó5º÷¤À¤±¤Ë¥À¥Þ¥Æ¥ó¤Ë¤·¤Æ¹¥·ÁÊÑ²½¤òÂÔ¤Ä¤«¡¢°Õ¤ò·è¤·¤Æ¥ê¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ä¤«¡£¾¯¤·´é¤òÏÄ¤á¤ÆÇº¤ó¤À°ËÃ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁªÂò¤Ï¥ê¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤³¤ÎÁªÂò¤¬¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡£¥¢¥¬¥ê¤ò´ê¤¦¼ÆÅÄ¤¬ÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÄÏ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È5º÷¡£°ËÃ£¤Î½Ð¥¢¥¬¥ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦Æî¤Î4800ÅÀ¡Ê¡Ü900ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¼ÆÅÄ¤À¡£¿Æ¡¦°ËÃ£¤Ø¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÊü½Æ¤Ë¡¢Ø³Á³¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¼ÆÅÄ¤ÎÉ½¾ð¡Ä¡×¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£·ë²Ì¡¢¼ÆÅÄ¤Ï¤³¤Î¼ºÅÀ¤¬¶Á¤¡¢3Ãå¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
