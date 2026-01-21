超大型犬の成長記録が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20万3000回再生を突破し、「完全に大きさ逆転してるw」「癒やされました」「すべてが愛おしい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：先輩犬に甘える赤ちゃん犬→すくすく成長した結果…自分の大きさを理解していない『まさかの光景』】

先輩犬に甘える赤ちゃん犬

Instagramアカウント「kuro_thedragon」の投稿主さんは、オールドイングリッシュシープドッグの『むぅむぅ』ちゃんを迎えたそうです。当時のむぅむぅちゃんは、生後2ヵ月。オールドイングリッシュシープドッグといえば超大型犬の一種ですが、当時のむぅむぅちゃんはコロコロと小さくてあどけなかったといいます。

そんなむぅむぅちゃんの母親代わりになったのが、先輩犬の『シュシュ』ちゃん。シュシュちゃんも、超大型犬の一種であるグレートピレニーズです。シュシュちゃんは、天真爛漫で遊び好きなむぅむぅちゃんを、温かな眼差しで見守り続けたそう。

自分の成長に気付いていない！？

むぅむぅちゃんは、シュシュちゃんに添い寝してもらうのがお気に入りでした。シュシュちゃんに抱き着くように寝るむぅむぅちゃんは、まるで赤ちゃんのよう。親子のような微笑ましい光景が見られるのは今だけ、と思っていたそうですが…。

成犬になったむぅむぅちゃんは、人間と同じくらいの大きさに！！シュシュちゃんにも負けないほどのデカワンコになったといいます。しかし、むぅむぅちゃん本人は、成長した自覚がなかったよう。今でも、気が付くとシュシュちゃんの傍で寝ているそうです。あまりに大きくなったため、シュシュちゃんを潰すように寝てしまっているのだとか…♪

それでも嫌がらずむぅむぅちゃんを受け入れているというシュシュちゃん。犬種を超えた愛に、思わず感動してしまう一幕でした。

この投稿には「あっという間に大きくなりますよね」「可愛くて釘付けになりました」「シュシュちゃん優しいですね」などの温かなコメントが寄せられています。

グレートピレニーズの成長記録も

投稿主さんの家には、『ぼんぼん』ちゃんというグレートピレニーズもいます。ぼんぼんちゃんの成長も、目を見張るものがあったとか。

子犬のころはぬいぐるみのようだったぼんぼんちゃんですが、生後11ヵ月になると、体格のいいパパよりも大きくなったそう！！しかしまだまだパピー期。大きな体で、投稿主さんやパパに甘えているそうですよ♡

賑やかな家族の日常はInstagramアカウント「kuro_thedragon」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「kuro_thedragon」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。