冷蔵庫のイライラを“100均商品”が解決！セリアの“地味スゴ”名品が優秀すぎた
500mlのペットボトルを冷蔵庫で冷やす際、どのように置いていますか？ペットボトルを立てて置けるスペースは限られているし、横に倒すとコロコロ転がってしまう……。そんな小さなストレスを抱えている方も多いのではないでしょうか。
今回紹介するセリアの「ボトルスタッキングマット」を使えば、これひとつで冷蔵庫内が驚くほどスッキリ！毎日使う冷蔵庫だからこそスッキリ収納できると在庫管理もしやすいでしょう。実際に使用してみてレビューしていきます。
◆ボトルスタッキングマット 110円（税込）
ボトルスタッキングマットは、冷蔵庫内でペットボトルや缶をスッキリと積み上げて収納できるアイテムです。表面に仕切りが付いていることで、ボトルが転がるのを防ぐことができるようになっています。
材質はポリエチレンで、よくしなるやわらかさが特徴です。耐冷温度はマイナス20度なので冷凍庫内での使用も可能。食洗機や乾燥機の使用はできないので注意してください。
◆ペットボトルが転がるストレスを解消
冷蔵庫内の棚はペットボトルを立てることができず、横にしておくとコロコロと転がる……。何度上に積んでも転がるので、かなり場所を取って日々の小さなストレスでした。
まずはスタッキングマットを冷蔵庫の棚に置きます。色も白なので悪目立ちすることなく、冷蔵庫に馴染んでくれるのも◎！
ボトルスタッキングマットを敷くことで、ペットボトルがスッキリと積み重ねられました。上から順に取り出せるので、使いやすさの面でも大満足です。
◆ストック収納にも！
ペットボトルを箱買いしたときは、そのまま置いておくと取り出しにくいため、普段から中身だけ取り出してパントリーに収納している筆者。この場合も、冷蔵庫だけでなくパントリーに収納しておく際に「ボトルスタッキングマット」を使用することで、スッキリと収納できるので便利です。
普段何気なく生活する中で小さなストレスにつながる“収納問題”。便利グッズを使用することでプチストレスを解消できるので、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
今回紹介するセリアの「ボトルスタッキングマット」を使えば、これひとつで冷蔵庫内が驚くほどスッキリ！毎日使う冷蔵庫だからこそスッキリ収納できると在庫管理もしやすいでしょう。実際に使用してみてレビューしていきます。
ボトルスタッキングマットは、冷蔵庫内でペットボトルや缶をスッキリと積み上げて収納できるアイテムです。表面に仕切りが付いていることで、ボトルが転がるのを防ぐことができるようになっています。
材質はポリエチレンで、よくしなるやわらかさが特徴です。耐冷温度はマイナス20度なので冷凍庫内での使用も可能。食洗機や乾燥機の使用はできないので注意してください。
◆ペットボトルが転がるストレスを解消
冷蔵庫内の棚はペットボトルを立てることができず、横にしておくとコロコロと転がる……。何度上に積んでも転がるので、かなり場所を取って日々の小さなストレスでした。
まずはスタッキングマットを冷蔵庫の棚に置きます。色も白なので悪目立ちすることなく、冷蔵庫に馴染んでくれるのも◎！
ボトルスタッキングマットを敷くことで、ペットボトルがスッキリと積み重ねられました。上から順に取り出せるので、使いやすさの面でも大満足です。
◆ストック収納にも！
ペットボトルを箱買いしたときは、そのまま置いておくと取り出しにくいため、普段から中身だけ取り出してパントリーに収納している筆者。この場合も、冷蔵庫だけでなくパントリーに収納しておく際に「ボトルスタッキングマット」を使用することで、スッキリと収納できるので便利です。
普段何気なく生活する中で小さなストレスにつながる“収納問題”。便利グッズを使用することでプチストレスを解消できるので、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama