気象庁はむこう3か月の見通しを、きょう（20日）発表しました。

気象庁によりますと、期間後半を中心に寒気の影響を受けにくいため、向こう３か月の気温は、北・東・西日本では高いでしょう。

低気圧の影響を受けにくい時期があるため、向こう３か月の降水量は、沖縄・奄美では少なく、西日本太平洋側では平年並か少ないでしょう。

向こう３か月の平均気温、降水量、降雪量は【画像①】の通りです。

日本付近では「上空の偏西風」が平年より北に偏って流れる

気象庁によりますと、地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。

ラニーニャ現象に近い状態は解消しますが、太平洋熱帯域の西部では海面水温が高い状態が続き、インド洋熱帯域では南半球側を中心に海面水温が低い状態が続く見込みです。



このため、積乱雲の発生はフィリピン付近からその東方海上にかけて多く、インド洋の熱帯域では少ないでしょう。



これらの影響により、日本付近の上空の偏西風は、期間の後半を中心に平年より北に偏って流れやすいでしょう。また、日本の南から南シナ海にかけての地上付近では、平年に比べ北東の風が強く、西日本と沖縄・奄美を中心に南西からの湿った空気が流れ込みにくいでしょう。



これらのことから、期間の後半を中心に北・東・西日本では寒気の影響を受けにくいでしょう。また、西日本と沖縄・奄美を中心に、平年に比べ低気圧の影響を受けにくい時期があるでしょう。

【月別の平均気温】

月別の平均気温は【画像②】の通りです。

【月別の降水量】

月別の降水量は【画像③】の通りです。

【2月】

北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。



東日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。



西日本日本海側では、低気圧の影響を受けにくいため、平年に比べ曇りや雪または雨の日が少ないでしょう。



北日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。



東・西日本太平洋側では、低気圧の影響を受けにくいため、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。



沖縄・奄美では、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。

【3月】

北日本日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。



東・西日本日本海側では、天気は数日の周期で変わるでしょう。



北日本太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。



東・西日本太平洋側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。



沖縄・奄美では、天気は数日の周期で変わりますが、低気圧の影響を受けにくいため、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。

【4月】

北・東日本日本海側と沖縄・奄美では、天気は数日の周期で変わるでしょう。



北・東・西日本太平洋側と西日本日本海側では、天気は数日の周期で変わり、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。