ホンダ“新”「“7人乗り”ミニバン」！

2025年12月18日、ホンダは「STEP WGN（ステップワゴン）」の誕生30周年を記念した「STEP WGN e：HEV AIR EX 30周年特別仕様車」と「STEP WGN e：HEV SPADA 30周年特別仕様車」を発表しました。

節目にふさわしい専用装備を加えたモデルとなっていますが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ“新”「“7人乗り”ミニバン」です！ 画像で見る（77枚）

初代ステップワゴンは1996年5月に登場。広い室内空間、多彩なシートアレンジ、扱いやすいパッケージングは初代から一貫して受け継がれ、現在の6代目もその思想を色濃く残しています。

現行モデルは2022年5月に登場し、ホンダ史上最大級の室内空間とシンプルでクリーンなデザインを特徴としています。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1750mm×全高1840mm、ホイールベースは2890mmで、3列シート・7人乗り仕様を中心に展開されます。外観は直線基調の落ち着いたスタイル、内装は視界の広さと居住性を重視した設計です。

パワートレインは、1.5リッターガソリンターボ車に加え、2リッターエンジン＋モーターハイブリッドシステム「e：HEV」を採用し、電動走行を主体とした滑らかな加速が特徴です。

駆動方式はFFと4WDから選択可能。最高出力はエンジン車で150PS、燃費は最大e：HEV車で19.8km／L（WLTCモード）を達成します。



先進安全装備は「Honda SENSING」を標準化し、衝突軽減ブレーキやアダプティブクルーズコントロールなどを備えています。

今回の30周年特別仕様車は、長年のユーザーには懐かしさを、新たなユーザーには歴史を感じてもらうことを目的に企画されました。

最大の特徴は、初代ステップワゴンの車名ロゴデザインをモチーフにした30周年専用エンブレムとシートタグで、節目のモデルであることをさりげなく主張します。

さらに、家族向けミニバンとしての価値を高める装備が追加され、マルチビューカメラシステム、後退出庫サポート、アダプティブドライビングビーム、LEDルームランプ、2列目シートヒーターなど、快適性と安全性を底上げする内容が盛り込まれています。

ボディカラーはAIR EXが「フィヨルドミスト・パール」や「プラチナホワイト・パール」など計5色設定、SPADAは「メテオロイドグレー・メタリック」や「クリスタルブラック・パール」などの計5色設定。シリーズの世界観に合わせたカラー展開となっています。

価格（消費税込）は「STEP WGN e：HEV AIR EX 30周年特別仕様車」が409万8600円、「STEP WGN e：HEV SPADA 30周年特別仕様車」が415万9100円です。

※ ※ ※

反響について、都内の販売店スタッフは「初代ロゴのエンブレムに反応されるお客様が多いですね。かつてステップワゴンに乗っていた方からは『懐かしい』という声をいただくこともあります」と話します。

別の販売店では「装備の追加が分かりやすく、価格アップも納得感があると言われます。特に2列目シートヒーターは家族連れのお客様に好評です」との声が聞かれ、実用装備の強化が確かな訴求力を持っていることがうかがえます。

30周年という節目に合わせて登場した今回の特別仕様車は、ステップワゴンの歴史を振り返りつつ、現代の家族に寄り添う装備を丁寧に積み重ねたモデルです。

長年愛されてきた理由を改めて感じさせる一台として、今後の市場でどのように受け止められていくのか注目されます。