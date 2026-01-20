今季第13週の週間MVPにサンダーのSGA、ヒートのアデバヨが選出

1月20日（現地時間19日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズン第13週のプレーヤーズ・オブ・ザ・ウィーク（週間最優秀選手）を発表した。

13日から19日までの期間で週間MVPに選ばれたのは、ウェスタン・カンファレンスからオクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA／通算9度目）、イースタン・カンファレンスではマイアミ・ヒートのバム・アデバヨ（通算3度目）となった。



NBA Players of the Week for Week 13.

West: Shai Gilgeous-Alexander (@okcthunder)

East: Bam Adebayo (@MiamiHEAT) pic.twitter.com/dYscJMWcME

- NBA (@NBA) January 19, 2026

今シーズンNBA最多となる3度目の選出となったSGAは、期間中に平均31.0得点3.7リバウンド4.0アシスト2.0ブロックにフィールドゴール成功率54.7パーセント、3ポイントシュート成功率40.0パーセント（平均1.3本成功）、フリースロー成功率91.2パーセントを残してサンダーを2勝1敗へけん引。

一方、2024年1月16日以来、約2年ぶりの週間MVPに選ばれたアデバヨは、2勝1敗で前週を終えたヒートで平均27.0得点8.3リバウンド4.3アシストにフィールドゴール成功率50.0パーセント、3ポイント成功率56.5パーセント（平均4.3本成功）、フリースロー成功率85.7パーセントを残した。

19日終了時点で、SGA率いるサンダーはウェスト1位の35勝8敗、アデバヨを擁するヒートはイースト8位の22勝20敗としている。第13週の週間MVP候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025－26シーズン第13週の週間MVP候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



ドノバン・クリンガン（ブレイザーズ）



シェイドン・シャープ（ブレイザーズ）



デマー・デローザン（キングス）



ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）



ジェームズ・ハーデン（クリッパーズ）



ジャマール・マレー（ナゲッツ）



アルペレン・シェングン（ロケッツ）



ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）

・イースタン・カンファレンス



ブランドン・ミラー（ホーネッツ）



ノーマン・パウエル（ヒート）



パスカル・シアカム（ペイサーズ）



アンファニー・サイモンズ（セルティックス）



ジェイロン・タイソン（キャバリアーズ）



ニコラ・ブーチェビッチ（ブルズ）



The Dunks of the Week presented by @ATT! pic.twitter.com/4RENaz2q1d

- NBA (@NBA) January 19, 2026

【動画】今シーズン第13週に炸裂したダンク集！