¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤ÎÂçÎ¦Éõº¿¤¬À¸¤ó¤À¿¼¹ï¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼ÉÔÂ¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄü¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ÎÁªÂò¤È¤Ï¡¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦»Ë¦
¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦»Ë¡Ù¡ÊÁýÅÄ¥æ¥ê¥ä/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦»Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤È¤â¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£¸µ¡¹¤Ï¥¤¥¹¥é¥àÀ¤³¦¤ÎÈëÌô¤À¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤Î¿¯¹¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¡¢¼Ò¸ò¤Î¾ì¡Ö¥«¥Õ¥§¡×¤òÀ¸¤ó¤À¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤Ï¥«¥Õ¥§¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤Þ¤Ç¡£Îò»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿È¶á¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Îò»Ë¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬°ìËÜ¤ÎÀþ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡ª ÆþÌç½ñ¤Ë¤â¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤ª¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìºý¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦»Ë¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤ÎÂçÎ¦Éõº¿¤È¥³¡¼¥Ò¡¼
¡¡¥É¥¤¥Ä¤ÇÂåÍÑ¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢19À¤µª½éÆ¬¤Î¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Ë¤è¤ëÂçÎ¦Éõº¿Îá¤Ç¤¹¡£¹ÄÄë¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó1À¤¤È¤·¤ÆÂ¨°Ì¤·¤¿¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡¦¥Ü¥Ê¥Ñ¥ë¥È¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼çÍ×¹ñ¤ò¶þÉþ¤µ¤»¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¿ÀÀ»¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤â²òÂÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤ÎËÇ°×¤ò¶Ø¤¸¤ëÄ¼Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÎ¦Éõº¿Îá¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Õ¥¡¥ë¥¬¡¼¤Î³¤Àï¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ÎÌÌ¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¹¶¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤ò¤¨¤ºÂåÍÑ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊª¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥É¥¤¥Ä¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ë¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥É¥¤¥Ä¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÀá¤ò½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°úÍÑ----
¡¡¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤ÎÂçÎ¦Éõº¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿º½Åü¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î·çË³¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤òÂÐ¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥óËªµ¯¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ1813Ç¯¤Îµ±¤«¤·¤¤²òÊüÀïÁè¤Î¸½¼ÂÅªÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º½Åü¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï19À¤µª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ÎÀ¤³¦»ËÅª°ÕµÁ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë
¡Ø¥É¥¤¥Ä¡¦¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¡Ù¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¿¥¨¥ó¥²¥ë¥¹Ãø¡¿×¢¾¾¾Ä¡¿ÊÔÌõ ¾®ÎÓ¾»¿ÍÊäÌõ¡Ê´äÇÈÊ¸¸Ë¡Ë
----
¡¡¥í¥·¥¢¤¬ÂçÎ¦Éõº¿Îá¤òÇË¤Ã¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤ÎËÇ°×¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤¬¥í¥·¥¢¤Ë·³»ö±óÀ¬¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢´¨¤µ¤Èµ²¤¨¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼ºÇÔ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ï¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥óÂÎÀ©¤òÊø²õ¤µ¤»¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Îº¨¤ß¡¢¤ª¤½¤ë¤Ù¤·¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼Âç¾ÃÈñ¹ñ¥É¥¤¥Ä¤òÄ¾·â
¡¡Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¡Ê1914¡Á18Ç¯¡Ë¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤ÎÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÀïÁè¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°Àþ¤Ç¤ÎÀïÆ®¤À¤±¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¡Ê½Æ¸å¡Ë¤Î¿Í¡¹¤âÆ°°÷¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÁíÎÏÀï¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÁíÎÏÀï¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î·³¿Í¥ë¡¼¥Ç¥ó¥É¥ë¥Õ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç½é¤á¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥Ç¥ó¥É¥ë¥Õ¤Ï¡¢¾·³¥Ò¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡Ê¸½¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉËÌÅìÉô¡Ë¥¿¥ó¥Í¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ÎÀï¤¤¤Ç¥í¥·¥¢·³¤Ë¾¡Íø¤·¡¢·³»öÆÈºÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÎÀ¸»º³èÆ°¤ò´ÉÍý¤·¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ËÇÛµëÀ©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀïÁè¤ËÃí¤°ÂÎÀ©¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¤Î¤Á¤Î¼Ò²ñ¼çµÁ¤ä·×²è·ÐºÑ¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢µó¹ñ°ìÃ×ÂÎÀ©¤ÇÀïÁè¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä¹´ü²½¡¢ÁíÎÏÀï¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Àï¼Ö¡¦Èô¹Ôµ¡¡¦ÆÇ¥¬¥¹¤Ê¤É¿·Ê¼´ï¤ÎÅêÆþ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊÂèÆó¼¡¡Ë»º¶È³×Ì¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿µ»½Ñ¤¬¡¢»¦¤ê¤¯Ê¼´ï¤Ë¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤¹¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÁè¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¢¤ë¹ñ¤Ï¡¢¡ÖÍß¤·¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤Ï¡×¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÏÅ¨¤À¡×¤È¤¤¤¦ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ÎÆüËÜ¤ÎÉ¸¸ì¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÎôÀª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¹ñ¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¿®¤¸¤ÆÀïÁè¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿20À¤µª½éÆ¬¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÀÖÆ»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ù¥ë¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÏÂÓ¤Ç¤·¤«À¸»º¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÍ¢ÆþÉÊ¡×¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤ÏÊªÎ®¤òÀ£ÃÇ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¿¼è¤ê¡£ÂçÀïÁ°Ìë¤Î1913Ç¯»þÅÀ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¾ÃÈñ¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Ê¼»Î¤Î»Îµ¤¤ò¹â¤á¡¢»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î³ÎÊÝ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¹ñËÉÂç¿Ã¤Î¤â¤È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Àï»þ¸¶ºàÎÁ¶É¤Î»Ø´ø¤ÇÍ¢Æþ¹Á¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼ÁÒ¸Ë¤ËÂçÎÌ¤ÎÈ÷Ãß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÀïÁè¤¬Ä¹´ü²½¤·¡¢È÷Ãß¤âÄì¤ò¤Ä¤¯¾õÂÖ¤Ë¡£¤½¤ì¤¬ÂåÍÑ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÈ¯Ã£¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÊª¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ê¤·¡£Íê¤ß¤Î¹Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÃæÎ©¹ñ¥ª¥é¥ó¥À¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤â¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎË¸³²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦»Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¼Â¤ÏÀïÁè¤ÎÎò»Ë¤È¤â¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡½¡½¡£¸µ¡¹¤Ï¥¤¥¹¥é¥àÀ¤³¦¤ÎÈëÌô¤À¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¥ª¥¹¥Þ¥óÄë¹ñ¤Î¿¯¹¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¡¢¼Ò¸ò¤Î¾ì¡Ö¥«¥Õ¥§¡×¤òÀ¸¤ó¤À¡£ÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤Ï¥«¥Õ¥§¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤Þ¤Ç¡£Îò»Ë¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿È¶á¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Îò»Ë¾å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬°ìËÜ¤ÎÀþ¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡ª ÆþÌç½ñ¤Ë¤â¡¢³Ø¤Ó¤Ê¤ª¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìºý¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤á¤°¤ëÀ¤³¦»Ë¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤ÎÂçÎ¦Éõº¿¤È¥³¡¼¥Ò¡¼
¡¡¥É¥¤¥Ä¤ÇÂåÍÑ¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢19À¤µª½éÆ¬¤Î¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Ë¤è¤ëÂçÎ¦Éõº¿Îá¤Ç¤¹¡£¹ÄÄë¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó1À¤¤È¤·¤ÆÂ¨°Ì¤·¤¿¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡¦¥Ü¥Ê¥Ñ¥ë¥È¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼çÍ×¹ñ¤ò¶þÉþ¤µ¤»¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¿ÀÀ»¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤â²òÂÎ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤ÎËÇ°×¤ò¶Ø¤¸¤ëÄ¼Îá¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÎ¦Éõº¿Îá¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Õ¥¡¥ë¥¬¡¼¤Î³¤Àï¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤Ï¡¢·ÐºÑ¤ÎÌÌ¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¹¶¤á¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤ä¤à¤ò¤¨¤ºÂåÍÑ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊª¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥É¥¤¥Ä¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ë¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥É¥¤¥Ä¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¥Þ¥ë¥¯¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÀá¤ò½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°úÍÑ----
¡¡¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤ÎÂçÎ¦Éõº¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿º½Åü¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î·çË³¤Ï¥É¥¤¥Ä¿Í¤òÂÐ¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥óËªµ¯¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ1813Ç¯¤Îµ±¤«¤·¤¤²òÊüÀïÁè¤Î¸½¼ÂÅªÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º½Åü¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï19À¤µª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ÎÀ¤³¦»ËÅª°ÕµÁ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë
¡Ø¥É¥¤¥Ä¡¦¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¡Ù¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¿¥¨¥ó¥²¥ë¥¹Ãø¡¿×¢¾¾¾Ä¡¿ÊÔÌõ ¾®ÎÓ¾»¿ÍÊäÌõ¡Ê´äÇÈÊ¸¸Ë¡Ë
----
¡¡¥í¥·¥¢¤¬ÂçÎ¦Éõº¿Îá¤òÇË¤Ã¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤ÎËÇ°×¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤¬¥í¥·¥¢¤Ë·³»ö±óÀ¬¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢´¨¤µ¤Èµ²¤¨¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼ºÇÔ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤Ï¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥óÂÎÀ©¤òÊø²õ¤µ¤»¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Îº¨¤ß¡¢¤ª¤½¤ë¤Ù¤·¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼Âç¾ÃÈñ¹ñ¥É¥¤¥Ä¤òÄ¾·â
¡¡Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¡Ê1914¡Á18Ç¯¡Ë¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤ÎÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÀïÁè¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°Àþ¤Ç¤ÎÀïÆ®¤À¤±¤Ç¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¡Ê½Æ¸å¡Ë¤Î¿Í¡¹¤âÆ°°÷¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÁíÎÏÀï¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÁíÎÏÀï¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î·³¿Í¥ë¡¼¥Ç¥ó¥É¥ë¥Õ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç½é¤á¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥Ç¥ó¥É¥ë¥Õ¤Ï¡¢¾·³¥Ò¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡Ê¸½¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉËÌÅìÉô¡Ë¥¿¥ó¥Í¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ÎÀï¤¤¤Ç¥í¥·¥¢·³¤Ë¾¡Íø¤·¡¢·³»öÆÈºÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÎÀ¸»º³èÆ°¤ò´ÉÍý¤·¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ËÇÛµëÀ©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀïÁè¤ËÃí¤°ÂÎÀ©¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¤Î¤Á¤Î¼Ò²ñ¼çµÁ¤ä·×²è·ÐºÑ¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢µó¹ñ°ìÃ×ÂÎÀ©¤ÇÀïÁè¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÆÃÄ§¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä¹´ü²½¡¢ÁíÎÏÀï¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Àï¼Ö¡¦Èô¹Ôµ¡¡¦ÆÇ¥¬¥¹¤Ê¤É¿·Ê¼´ï¤ÎÅêÆþ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊÂèÆó¼¡¡Ë»º¶È³×Ì¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿µ»½Ñ¤¬¡¢»¦¤ê¤¯Ê¼´ï¤Ë¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Îµ¾À·¼Ô¤ò½Ð¤¹¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÁè¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¢¤ë¹ñ¤Ï¡¢¡ÖÍß¤·¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¾¡¤Ä¤Þ¤Ç¤Ï¡×¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÏÅ¨¤À¡×¤È¤¤¤¦ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ÎÆüËÜ¤ÎÉ¸¸ì¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÎôÀª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¹ñ¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¿®¤¸¤ÆÀïÁè¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿20À¤µª½éÆ¬¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÀÖÆ»¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ù¥ë¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃÏÂÓ¤Ç¤·¤«À¸»º¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÍ¢ÆþÉÊ¡×¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤ÏÊªÎ®¤òÀ£ÃÇ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¿¼è¤ê¡£ÂçÀïÁ°Ìë¤Î1913Ç¯»þÅÀ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂç¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¾ÃÈñ¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Ê¼»Î¤Î»Îµ¤¤ò¹â¤á¡¢»ýÂ³¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î³ÎÊÝ¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¹ñËÉÂç¿Ã¤Î¤â¤È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Àï»þ¸¶ºàÎÁ¶É¤Î»Ø´ø¤ÇÍ¢Æþ¹Á¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼ÁÒ¸Ë¤ËÂçÎÌ¤ÎÈ÷Ãß¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÀïÁè¤¬Ä¹´ü²½¤·¡¢È÷Ãß¤âÄì¤ò¤Ä¤¯¾õÂÖ¤Ë¡£¤½¤ì¤¬ÂåÍÑ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÈ¯Ã£¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÊª¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ê¤·¡£Íê¤ß¤Î¹Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÃæÎ©¹ñ¥ª¥é¥ó¥À¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤â¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎË¸³²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£