¡Ö¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó2026¡×
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¦¥ê¥¹¥Ü¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÏ¢ÌÁ¡ÊIBJJF¡Ë¼çºÅ¤Î½À½ÑÂç²ñ¡Ö¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó2026¡×¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¸µV6¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬½Ð¾ì¡£½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨¤â½Ð¾ì¤·¤¿Âç²ñ¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó2026¡×¤Ï²¤½£ºÇÂç¤Î½À½ÑÂç²ñ¡£²¬ÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó½éÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡¢À¤³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀèÀ¸¤ÈÀï¤¨¤Æ¸÷±É¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥ß¥¹¤âµö¤µ¤Ê¤¤¹õÂÓ¤ÎÀ¤³¦¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼4¹õÂÓ¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¹õÂÓ5ÃÊ¤ÎÌÔ¼Ô¥Þ¥¦¥í¡¦¥¨¥¢¡¼¥º¤Ë·ãÆ®¤ÎËöÇÔ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª²ø²æ¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤âÊó¹ð¤·¤¿²¬ÅÄ¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¿¡¼4»çÂÓ¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê70¥¥í¡Ë¤Ç¶ÌÌÚ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙÇú¾å¤²¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤«¤Ã¤±¤¨¤äÆó¿Í¤È¤â¡×¡Ö¶¯¹ëÁê¼ê¤ËÀÜÀï¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥¸¤ÇÁêÅöÀ¨¤¤¡×¡ÖÇÐÍ¥¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿´é¤Ä¤¡ª¡×¡ÖÆóÅáÎ®¤È¤Ï¤³¤Î»ö¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡IBJJF¤Ï¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç²¬ÅÄ¤È¶ÌÌÚ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£²¬ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÆüËÜ¤ÇÇÐÍ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤É¤¦À¸¤«¤»¤ë¤«¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÇ®¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤À¤È»×¤¦¤·¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¥±¥¬¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢³§¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ¤ò¶¥¤¨¤ë¶¥µ»¡£¤È¤Æ¤â°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë²ñ¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
