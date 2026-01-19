キャベツ半玉が秒で消える！フライパンで重ねて蒸すだけの『豚バラキャベツの重ね蒸し』

野菜もお肉も、さっと調理したい平日の晩ごはん。『豚バラとキャベツの重ね蒸し煮』なら、フライパンに重ねて蒸すだけ。豚バラのうまみをまとったキャベツは、シンプルなのに後を引くおいしさです。

仕上げにチーズをのせれば、こくが加わって満足感もぐっとアップ。キャベツ半玉がぺろりとなくなります。

『豚バラとキャベツの重ね蒸し煮』のレシピ

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉……150g

キャベツ……1/2個（約500g）

にんにく……1かけ

ピザ用チーズ……50g

塩

酒

ごま油

しょうゆ

作り方

（1）下準備をする

・キャベツは縦6等分に切り、長さを半分に切る。

・にんにくは縦に薄切りにする。

・豚肉は長さを3等分に切る。

・フライパンにキャベツの1/3量、豚肉の1/2量を順に重ね、塩小さじ1/2をふって、にんにくを散らす。同様にキャベツ、豚肉を重ねて塩小さじ1/2をふり、残りのキャベツをのせる。

（2）蒸し煮にする

フライパンに酒1/2カップ、ごま油大さじ1を回し入れてふたをし、中火にかける。沸騰したら弱火にし、10分ほど蒸し煮にする。しょうゆ小さじ1をふってチーズをのせて再びふたをし、チーズが溶けるまで5分ほど加熱する。

POINT

器に盛るときに、ざっくりと4つに分けられるように少し間をあけて具材を重ねると、取り出しやすくなります。

フライパンひとつだから後片付けもラク。手間をかけられない日ほど、頼りたくなる一皿です。

荒木 典子アラキ ノリコ 教えてくれたのは… 料理家 神戸女学院大学文学部を卒業後、フランスへ留学。帰国後に調理師学校で料理の基礎を学び、調理師免許を取得。上京後、出版社で料理本の編集者を経て、料理研究家として独立。雑誌や書籍、テレビ、企業へのレシピ提案や、飲食店の監修など、多岐にわたり活躍。和食の料理教室とライフワークであるおせち料理、雑煮の研究にも力を入れている。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2024年12月2日号より）