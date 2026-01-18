眠いけど甘えたいわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で74万3000回再生を突破し、「あかん、可愛すぎる」「しょぼしょぼしてて草」「眠いと嬉しいがいっぺんにｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『寝起きすぎる犬』がSNSで話題 スロー再生かと思うほどの動き】

飼い主さんに声をかけられて…

TikTokアカウント「lara_mimi_sisters」の投稿主さんの家には、『らら』ちゃん、『みみ』ちゃんという2匹のウエストハイランドホワイトテリアがいます。今回は、飼い主さんに声をかけられて喜ぶみみちゃんの姿を紹介しました。

暗闇の中で、寝ていた様子のみみちゃん。飼い主さんが声をかけると、耳をペタンと倒し、尻尾を思い切りブンブンしながら、こちらに近づいてきたといいます。わんこの定番の喜び方ですが、この日のみみちゃんは様子が違ったといいます。

スローすぎる動きに爆笑♪

実は、みみちゃんは眠気が完全に抜けきらなかったようです。尻尾は元気よく振っていたものの、その歩みは信じられないほどゆっくり。一歩、また一歩と、スローモーションのような動きで近づいてきたのでした。

見たことない動きをするみみちゃんに、飼い主さんも思わず笑ってしまったとか。みみちゃんは、そのままの速度で近づき、やっとのことで飼い主さんの元にたどり着いたそう。眠いけれど甘えたい…。そんなみみちゃんの葛藤が感じられる、愛おしい瞬間なのでした♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「尻尾だけ寝起きじゃなくてかわいい」「絶対愛おしい匂いする」「朝から癒されました」などさまざまなコメントが寄せられました。TikTokアカウント「lara_mimi_sisters」には、ららちゃん＆みみちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「lara_mimi_sisters」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。