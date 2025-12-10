ラ・リーガ 25/26の第20節 マジョルカとビルバオの試合が、1月18日00:15にソン・モイシュにて行われた。

マジョルカはベダト・ムリキ（FW）、ジャン・ビルジリ（MF）、セルジ・ダルデル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）はベンチからのスタートとなった。

試合開始早々の5分に試合が動く。マジョルカのセルジ・ダルデル（MF）のアシストからベダト・ムリキ（FW）がゴールを決めてマジョルカが先制。

しかし、8分ビルバオが同点に追いつく。ゴルカ・グルセタ（FW）のアシストからウナイ・ゴメス（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、42分マジョルカが逆転。ベダト・ムリキ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

45分、さらにスコアが動く。ビルバオのウナイ・ゴメス（MF）のアシストからニコ・ウィリアムズ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

ここで前半終了。2-2の同点でハーフタイムを迎えた。

59分、ビルバオは同時に2人を交代。アレックス・ベレンゲル（FW）、ウナイ・ゴメス（MF）に代わりイニャキ・ウィリアムス（FW）、オイアン・サンセト（MF）がピッチに入る。

69分マジョルカが逆転。ベダト・ムリキ（FW）がPKを決めて3-2と逆転する。ベダト・ムリキ（FW）はハットトリックを達成。

70分にビルバオのゴルカ・グルセタ（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。マジョルカが3-2で勝利した。

なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）は出場しなかった。

2026-01-18 02:30:28 更新