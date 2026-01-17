【悲報】IKEA原宿と新宿が相次いで閉店へ。《2月8日18時まで》

IKEAは、「IKEA原宿」と「IKEA新宿」の2店舗を、2026年2月8日で営業終了すると発表しました。

悲しみの声続出...

公式HPでは、「2020年〜2021年のオープン以来、IKEA原宿およびIKEA新宿にご来店いただき、つながりを築いてくださったすべてのお客さま、地域の皆さまに、心より感謝申し上げます」とつづっています。

今後、東京都心部におけるブランドの拠点は「IKEA渋谷」となります。

最終営業日となる2月8日の営業時間は、18時までです。

SNSでは、「新宿と原宿のIKEA閉店してしまうの辛すぎる」「2月で閉店は寂しいね」「終わる前に何とかして行きたい」と閉店の情報に悲しむ声が上がっています。

IKEA原宿・IKEA新宿でのサービスに関する案内は下記の通り。

店舗受取りサービスの最終受取日は、2月1日21時まで。

指定日から3日間を経過しても受け取りがない場合は注文がキャンセルとなり、商品代金が返金されます。

返品・交換対応については、2月8日17時まで。

営業終了後は、IKEA渋谷をはじめ、全国のイケア店舗とカスタマーサポートセンター（050-4560-0494）で返品・交換対応を実施。

返品・交換の詳細は、イケアのウェブサイトを確認してください。

行きそびれていた人や、最後に買い物をしておきたい人は早めに訪れて。

東京バーゲンマニア編集部