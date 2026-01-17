大河ドラマ「豊臣兄弟！」浜辺美波、池松壮亮の“色気”が「今後、爆発」

女優の浜辺美波（25歳）が、1月15日に放送された情報番組「まるっと！」（NHK名古屋）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で共演している池松壮亮について、色気が「今後、爆発」と語った。



大河ドラマ「豊臣兄弟！」で豊臣秀吉を演じている池松壮亮と、その妻・寧々を演じている浜辺美波が番組のインタビューに対応。



池松が演じる秀吉について「過去一、色気のある秀吉」という評価がSNSで出ていると紹介されると、池松は「いやいやいやいやいやいや。そんなことはないと思いますが……」とコメント。浜辺は「最初はね、結構年齢も下なのにもうすでに色気、ってことは今後、爆発してしまいますね」と語る。



また、池松は20歳の時に、当時18歳の仲野太賀とドラマ「15歳の志願兵」を撮影するため、名古屋で1か月一緒に過ごしていたと話し、名古屋の街中にある観覧車に2人で乗ったと語った。