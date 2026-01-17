渡辺翔太“人生初”ハワイで大絶叫！Snow Manメンバーへのおみやげも必見の『バタバタ買い物バケーション』

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月17日19時からTBSにて『バタバタ買い物バケーション』第4弾が放送される。

■「定番を味わいたい！」（渡辺翔太）

人気芸能人たちが少ない時間の中でハワイを訪れ、“欲しいモノ”を買い、“やりたいこと”を詰め込んだ束の間のバケーションを堪能する“超バタバタ”な弾丸旅行番組。大好評の第4弾となる今回も、”1泊26時間”というタイトすぎるスケジュールで訪れたハワイの“バタバタ旅”を届ける。

MCはハワイ通でお馴染みの設楽統（バナナマン）。今回の“バタバタ旅”に参加するのは、鈴木亮平、川口春奈、渡辺翔太（Snow Man）、飯塚悟志（東京03）。分刻みのスケジュールの中で、本番組に初参加となるゲスト4名が“ハワイでやりたいこと”、そしてハワイ通の設楽のおすすめスポットを詰め込んだ全16ヵ所を巡っていく。グルメ、ショッピング、アクティビティなど1泊旅にギュギュっと詰め込んだ超バタバタ旅がスタートする。

今回も「ダイヤモンドヘッド」をバックにスタートしたバタバタ旅。これが“人生初”ハワイとなる渡辺は、「定番を味わいたい！」とハワイの絶景の海をリクエスト。おすすめスポットでハワイの海と初対面した渡辺は、思わず大絶叫!?

そして、ハワイならではの絶品グルメも盛りだくさん。鈴木リクエストのかぶりつける特大の骨付き肉や川口リクエストのアサイーボール、そして設楽おすすめの絶品ローカルフードも登場。設楽が「ハワイに行ったら絶対に食べてほしい」とおすすめするウェルカムフードとは？ 話題のド派手スイーツや憧れのホテルで味わう朝食バイキングも。

ショッピングでは、川口がハワイ限定グッズを爆買い。定番のABCストアをはじめ、飯塚リクエストのオリジナルボトルが作れるショップへも足を運ぶ。5人それぞれが旅の思い出に作ったボトルデザインとは？ 渡辺がSnow Manのあるメンバーへ向けて作ったボトルにも注目。

ハワイならではのアクティビティも満載。鈴木のリクエストで自転車に乗って絶景の夕日スポットへ行くと…とあるハプニングが発生！ 一体なにが!? そして、”人生初”ハワイの渡辺のリクエストは、ウミガメと泳ぐこと。ハワイならではの絶景の海で、無事ウミガメに遭遇できるのか？ さらに、人生初のスカイダイビングに挑戦するのは、果たして…？

設楽とゲスト4人が、限られた時間の中で、見て楽しい、食べて楽しい、買って楽しいハワイをとことん楽しみ尽くす。

■番組情報

TBS『バタバタ買い物バケーション』

01/17（土）19:00～20:55 ※関東地区は18:51～20:55

MC：設楽統（バナナマン）

ゲスト（50音順）：飯塚悟志（東京03）、川口春奈、鈴木亮平、渡辺翔太（Snow Man）

