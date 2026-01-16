RBÂÎÀ©¤ÎÂçµÜ¤¬»ö¶ÈÌÌ¤Ç¤â¡È²÷¿Ê·â¡É¡ª¡¡¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤¬5,000ÀÊÆÍÇË¡Ä4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¿·µ¬¹ØÆþ¼Ô¤Ë
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤Æ5,000ÀÊ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥ÖµÏ¿¤ÏJ1¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿2017Ç¯¤ÎÌó4,800ÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¸µÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç6°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÀË¤·¤¯¤â½à·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë½øÈ×Àï¤Ç¤ÏßõÎõ¤Ê¾º³ÊÁè¤¤¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡È²÷¿Ê·â¡É¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂÎÀ©¤Ë¤è¤ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂçµÜ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ç®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó25¡ó¤¬¿·µ¬¹ØÆþ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤À¡£4¿Í¤Ë1¿Í¤¬½é¤á¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ¯Îð¹½À®¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£³ô¼°¾ùÅÏÁ°¤Î2024Ç¯¤Ë¡Ö46ºÐ¡×¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¡¢Ìó2Ç¯¤Ç¡Ö41ºÐ¡×¤È5ºÐÄã²¼¡£¤µ¤é¤Ë¡¢20Âå°Ê²¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó30¡ó¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2026Ç¯¤«¤é¤Ï12ºÐ°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö¤ò¿·Àß¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢U-25À¤Âå¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¸þ¤±¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ä¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤â¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¿·¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Î5,000ÀÊÆÍÇË¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤Î¿·µ¬³ÍÆÀ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬150¡óÁý²Ã¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´°Çä»î¹ç¤âJ2ºßÀÒ»þ¤ÇºÇÂ¿¤Î8»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂÎÀ©¤Ç¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°°Ê¹ß¤Ë¥¯¥é¥Ö¤Î¿Íµ¤¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Æþ¼ê¤·¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿·µ¬¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥Á¥±¥Ã¥È»°¼¡¿½¹þ¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
