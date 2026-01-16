YouTuberのヒカルが、16日までに自身のYouTubeを更新。「僕の人生史上で、最も大きな決断の一つ」として、都内に総額39億円の家を購入したことを報告した。



ヒカルは「東京に37億円の家をガチで買いました。もう決済上がってます」と報告。現在、月額の家賃330万円の家に住んでいるが「YouTuberって特殊な職業なんで、どうしても住むところが難しいんですよ。過去の家も、全部強制退去みたいな感じ。殺害予告が来たりとか、それでマンション内にちょっとなんか不穏な空気が漂って、もう出てってくださいみたいなパターンだったりとか…いろんなパターンがあって、退去退去になってきて。今の家も2年ぐらい住んだんですけど、いつ退去になるかわからないんですよ。ここを追い出されたら、次住む所ってもう、本当にない」と、定住が難しいとした。



同じYouTuberで、カジサックことお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太が家を建てたことにも触発されたとして「僕もそれにならって、大きな決断しようって。自分で買うしかないんじゃないかっていうふうな考えが浮かんできて。自分の物だったら、家賃も払わなくていいし」と経緯を振り返った。



同居するビジネスパートナーの入江巨之氏によると、頭金だけで6億円。入江氏は「ヒカルさんわかってないのが、家買うって…買ったじゃないですか。そもそも俺たち、37億円ないですよ。冷静に25億円ぐらい足りないですよ。何で買うんすか？」と冷静に指摘。マンションのワンフロア４部屋を丸ごと購入したといい「部屋をつなげたりとか、改装するじゃないですか。『プラス2億かかります』って言われて、39億円かかるんですよ」と、改装工事の費用も含め総額が39億円だとした。



入居は２年後。入江氏は「ちなみにですけど、利益で80億円ないと買えないです」と分析する。ヒカルは「2026年を中途半端に終わらせないためにも、最初から飛ばして『そのために頑張ろう』にしようっていう。なんとかなる。先行投資ですよ」と覚悟を決めていた。



