¡ÖÇ¯¼ý1²¯¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¡È¥â¥Æ¥³¥ó¥µ¥ë¡É¤ËÅ¾¿È¡ÖÍ¥½¨¤À¤±¤É¥â¥Æ¤Ê¤¤Íý·ÏÃË»Ò¡×¤òµß¤¤¤¿¤¤ÍýÍ³
¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ÎË¡¿ÍÍ»»ñÉôÌç¤ÇÉÔÆ°»º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¨¥êー¥È¶ä¹Ô°÷¤«¤é¥â¥Æ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ï·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Ê¥ì¥½¥á¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¾¡ÁÒÀé¿Ò¤µ¤ó¡£¸µ¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó¤µ¤ó¤ÈÎø°¦¡¦·ëº§¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂÐÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¡ÁÒ¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥½ー¥¹¸úÎ¨¡×¡Ö¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤òÎø°¦»Ô¾ì¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾¡ÁÒ¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡¢¡È¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ï¡£
¶ä¹Ô°÷¤«¤é¡Ö¥â¥Æ¥³¥ó¥µ¥ë¡×¤Ø¡£°ÂÄê¤è¤ê¸úÎ¨¤òÁª¤ó¤À
¨¡¨¡°ÂÄê¤·¤¿¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¡Ö¥â¥Æ¥³¥ó¥µ¥ë¡×¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂç¼ê¤Ë¡×¤È¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤äÅ¬À¤ò´Õ¤ß¤Æ¡Ö¼èÄùÌò¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¯¤Î¤Ï°ã¤¦¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯¼ý¤Ï2,000～3,000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤¬Å·°æ¤À¤«¤é¡¢±¿¤è¤¯½ÐÀ¤¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â°ìÀ¸²æËý¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ç»Å»ö¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤¨¤Ã¡¢2,000～3,000Ëü±ß¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÍßË¾¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ë¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¹â¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤äÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Á´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¡£Â¾¼Ò¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÁØ¤ÇÇ¯¼ý1²¯±ß¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾º¿Ê¤¬ÃÙ¤¤¤·¡¢1²¯±ß¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¡£²ñ¼Ò°÷¤À¤È¼«Ê¬¤¬Ë¾¤àÀ¸³è¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡1²¯±ß¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¶â¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¤Ç¤¹¤«¡©
¾®³Ø¹»¤ÎÎÓ´Ö³Ø¹»¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬¹âµé»Ö¸þ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÃæÎ®²ÈÄí¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Çñ¤Þ¤Ã¤¿Ì±½É¤¬¤¹¤´¤¯¸Å¤¯¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Ç¿²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÀÎ¤«¤é´Ä¶¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÍýÁÛ¤Î´Ä¶¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²Ô¤´¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼«Ê¬¤Ç²Ô¤°¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¬Íß¤·¤¤¤â¤Î¤òÁ´ÉôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£±¿¤è¤¯¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤â·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥â¥Æ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍ¥½¨¤À¤±¤ÉÎø°¦¤Ç¤¤Ê¤¤ÃËÀ¡×¤òÎø°¦»Ô¾ì¤Ë´Ô¸µ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿
¨¡¨¡ÆÈÎ©Á°¤«¤éTwitter¤Ç¥â¥Æ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÎø°¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤¼Îø°¦ÁêÃÌ¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Åö»þTwitter¤Ç²¾ÁÛÄÌ²ß¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÍ¥½¨¤À¤±¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥â¥Æ¤Ê¤¤ÃËÀ¡×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÇÈà¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëÎø°¦ÁêÃÌ¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤éÈ¿±þ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡Ö¥â¥Æ¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Î¥Ëー¥º¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
――¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤Î¥Ëー¥º¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æ¬¤¬ÎÉ¤¯¡¢²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ëÍý·ÏÃËÀ¤Î²ÁÃÍ¤¬¼«Í³Îø°¦»Ô¾ì¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥½ー¥¹¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ»¼º¤À¤Ê¤È¡£
――¤¹¤´¤¯¹çÍýÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¤Í¡ª
¶ä¹Ô¤ÇÉÔÆ°»º¤Î¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×°Æ·ï¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖÂÐ¾ÝÊª¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£Îø°¦ÆñÌ±¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡È¸úÎ¨Åª¤Ë²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤«¤«¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3ºîÌÜ¤ÎËÜ¡Ø1Ç¯¤Ç·è¤á¤ë¡ª¥¢¥é¥µー½÷¤Îº§³èÀïÎ¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë
¨¡¨¡¾¡ÁÒ¤µ¤ó¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¤Ï¹¥É¾¤Ç¡¢½ñÀÒ²½¤Ë¤â»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤¦¤Þ¤¯»Ô¾ì¤Î¤¹¤´Ö¤òÆÍ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åö»þ¤ÎTwitter¤Ï¡¢Îø°¦»ØÆ³¤È¸À¤¦¤È¥Ê¥ó¥Ñ·Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö¥Ê¥ó¥Ñ¤»¤ºÎø°¦¤·¤¿¤¤¿Í¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÁØ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍýÏÀÅª¤ËÎø°¦»ØÆ³¤Ç¤¤ëÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤¬Á´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ÈÅ¬À¡¢¤½¤·¤Æ¥Ëー¥º¤¬¥ß¥é¥¯¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤«¤é¡Ö·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Ê¥ì¥½¥á¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥â¥Æ¥³¥ó¥µ¥ë¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅª¤Ê¤«¤«¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤òÄÉ¤¤¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤â¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¼ê¸µ¤Î¥ê¥¹¥È¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢ÂåÉ½¤Î±§ÇÈ¤«¤é¡Ö·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡£¡Ö·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ê¤éÎø°¦ÁêÃÌ¤À¤±¤Ç¤Ï²ò¾Ã¤Ç¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤òÁ´Éô¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
――Îø°¦¤«¤é½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ã¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹çÍýÅª¤Ç¡¢À®²Ì¤â½Ð¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¡¢¥â¥Æ¥³¥ó¥µ¥ë¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¥Ê¥ì¥½¥á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÊý¤¬¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÁ´Á³¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¥µー¥Ó¥¹¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ã¤ÆTwitter¤Ë¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤é¡¢°ìµ¤¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¤´Ö¤Î·ëº§¡¦Îø°¦¥Ëー¥º¤òÀµ¤·¤¯Âª¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÏ¶È¤·¤¿2017Ç¯¤«¤é¤º¤Ã¤È¹õ»ú¤Ç¤¹¡£
·ëº§¼°ÍâÆü¤ËÀäË¾¡£25ºÐ¤Ç¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¼°º§³è»ØÆ³¼Ô¤Ë
¨¡¨¡¾¡ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¶ä¹Ô°÷»þÂå¤Ë25ºÐ¤Ç·ëº§¡¢¤½¤·¤ÆÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÀÎ¤«¤éÌÜÅª¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÎ¥º§¤Þ¤Ç¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç1Ç¯È¾¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤³¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö·ëº§¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡£
――·ëº§¤¬¥´ー¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ëº§¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å50Ç¯¶á¤¤Æü¾ï¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤á¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Î¥ê¤äÀª¤¤¡¢¤È¤¤á¤¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤³¤í¤Ï¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
·ÃÈæ¼÷¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥í¥Ö¥·¥ç¥ó¤Ç¥¥é¥¥é¤Î·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ë¡¢ÍâÄ«è«Á³¤È¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤Èº£¸åÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¹¤´¤¯ÀäË¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Áê¼ê¤Ï²¿¤â°¤¯¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ö¤¤¤¤¿Í¤À¤«¤é¡×¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤é°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤ËË¾¤à¾Íè¤È¥º¥ì¤¿Áê¼ê¤òÁª¤ó¤Ç¡¢°Â°×¤Ë¡È·ëº§¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤ÉÉÔ¹¬¤Ê¤³¤È¤«¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡Ä¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î±¿±Ä¤Ë¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ê¥ì¥½¥á¤¬À®º§Î¨80%°Ê¾å¤È¤¤¤¦¹â¤¤À®²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö50Ç¯Â³¤¯¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥´ー¥ë¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²ñ°÷¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Öµá¤á¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï²¿¤«¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¿´Íý¿ÇÃÇ¤Ê¤É¤Ç¼«Ç§¤È¼ÂÂÖ¤Î¥º¥ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤¼«¸ÊÍý²ò¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢º£¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÁØ¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¼«¸ÊÀ®Ä¹¤ÈÀ®²Ì¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿º§³è¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£
¡ÖÊÑ²½¤¬ÉÝ¤¤¡×¤Ï¸¸ÁÛ¡£¥¥ã¥ê¥¢¤âÎø°¦¤â¡È¼«Ê¬¼¡Âè¡É¤Ê»þÂå¤Ø
¨¡¨¡¶ä¹Ô»þÂå¤Ï»Å»ö¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îø°¦¡¦º§³è¤Î»Å»ö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡È¿Í¡É¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢¡ØÀ¤³¦¤Î°Î¿ÍÅÁ¡Ù¤ÎÌ¡²è¥·¥êー¥º¤ò¿Æ¤Ë¤Í¤À¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¯¤é¤¤¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£°ÛÀ¤Ø¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤â¶¯¤¯¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤Ç¤¤ëA¤¯¤ó¤È¡¢Ê¸·Ï¤ÇÆ¬¤Î¤¤¤¤B¤¯¤ó¤ÎÎ¾Êý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÄÃÕ±àÀ¸¤Ê¤¬¤é¡¢º§³è½÷»Ò¤ß¤¿¤¤¤ÊÀª¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¾¡ÁÒ¤µ¤ó¤ÏºÆº§¸å¡¢¾®¤µ¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢·Ð±Ä¤ä·ëº§ÁêÃÌ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤È·ëº§¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¾å¤ÇÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤è¤¯¡Ö·ëº§¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£À¸ÊªÅª¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¹¥ÚÃËÀ¤Ð¤«¤ê¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤«¤òµ¾À·¤Ë¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¶¨ÎÏÅª¤Ê¿Í¡¢²È»ö°é»ù¤òÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤¬¿ÍÀ¸Àß·×¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÎ¾Î©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÁª¤Ð¤º¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Î¤ÏÅØÎÏÉÔÂ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡²ñ¼Ò°÷¤«¤éÆÈÎ©¡¢¤½¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿¾¡ÁÒ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÊÑ²½¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
º£¤ÎÆüËÜ¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¡ÈÏ«Æ¯¼Ô¤¬¶¯¤¤»Ô¾ì¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÏÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢°ìÅÙ¥¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÁ´Á³Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¤Ï¤¿¤é¤±¤ë¤·¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¡£Âç¤²¤µ¤Ë¹Í¤¨¤¹¤®¤º¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
